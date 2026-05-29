Oficial: Anthony Gordon ficha por el FC Barcelona a cambio de 70 millones de euros

El FC Barcelona ha oficializado este viernes la contratación del inglés Anthony Gordon, procedente del Newcastle, para las próximas cinco temporadas, en una operación cifrada en 70 millones de euros más 10 millones en bonus, aunque el total no ha sido confirmado por el club azulgrana.

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El internacional inglés es el primer fichaje del Barça de Hansi Flick para la próxima temporada. Juega de extremo izquierdo, aunque también puede actuar como ‘9’.

La firma de Gordon se demoró unas ocho horas debido a una serie de cuestiones burocráticas pendientes entre las partes.

Una nova força s’uneix al nostre ritme.

Anthony Gordon ja és culer ??? pic.twitter.com/fIuITbUdJT — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 29, 2026

Cumple un sueño

Gordon aseguró que ha “hecho realidad” el sueño que tenía “desde pequeño”, que era “jugar en el mejor club del planeta”, después de fichar por el Barcelona hasta el 30 de junio de 2031.

“Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta, y estoy muy orgulloso y emocionado de estar aquí”, afirmó durante su presentación en la sala comercial del Spotify Camp Nou.

Gordon señaló que, en cuanto se enteró de que el interés del club catalán “iba en serio”, no lo dudó “ni un momento”.

El internacional británico, de 25 años, dijo que siempre había querido fichar por el club azulgrana y por eso “hace dos años” que está aprendiendo español, que incluso utilizó para contestar alguna de las preguntas de los periodistas.

Gordon, sin embargo, afirmó que estuvo “muy tranquilo” durante todo ese tiempo de espera. “Estaba en el hotel, con mi familia, porque sabía que estaba hecho y que el retraso se debía a temas burocráticos”, indicó.

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?? Les primeres paraules de Gordon com a culer pic.twitter.com/jzttntPB99 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 29, 2026

Carrera en ascenso en Inglaterra

Nacido el 24 de febrero de 2001 en Kirkdale, uno de los barrios más obreros de Liverpool y una de las ciudades más apasionadas por el fútbol en Europa, Anthony Gordon comenzó su carrera a temprana edad en la Academia del Liverpool FC, el club de su infancia. A los once años se trasladó al otro lado de la ciudad para jugar contra el Everton, el gran rival del Liverpool.

Tras ser una pieza clave en la plantilla del Everton y ayudar al club de la Premier League a evitar el descenso, en enero de 2023 fichó por el Newcastle United, un equipo que aspiraba a jugar la Liga de Campeones.

En su primera temporada con las Urracas, finalizó la campaña con 12 goles y 10 asistencias, y fue nombrado mejor jugador de la temporada, siguiendo los pasos de figuras como Paul Gascoigne, Alan Shearer y Andy Cole.

En las últimas temporadas, Anthony Gordon se ha consolidado como uno de los mejores, más talentosos y más trabajadores extremos del fútbol europeo.

Gordon disputó 46 partidos en todas las competiciones con el Newcastle esta temporada, marcando 17 goles, incluyendo 10 en 12 partidos de la Champions League.

El jugador de 25 años formará parte de la selección inglesa de Thomas Tuchel en el Mundial de este verano y acumula 17 partidos internacionales hasta la fecha.

Se marcha tras haber disputado 152 partidos con el Newcastle, club con el que regresó a una Champions League después de 20 años de ausencia.

El primer fitxatge de la 26/27… ? pic.twitter.com/6QznNT25f5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 29, 2026

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