Piden $60.5 millones de dólares por la finca donde se filmó “Pride and Prejudice” de la BBC

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una finca inglesa que sirvió de escenario para grabar la miniserie “Pride and Prejudice” (“Orgullo y prejuicio”) en los años 90. La propiedad está actualmente disponible en el mercado por $60.5 millones de dólares.

En la serie de la BBC, esta finca se convirtió en Netherfield Park, la casa que alquiló el Sr. Bingley, y donde el Sr. Darcy se comenzó a enamorar de Elizabeth Bennet. Esta versión de la novela de Jane Austen fue protagonizada por Colin Firth y Jennifer Ehle, y se estrenó en 1995.

Además de su participación en una serie de televisión, esta propiedad llama la atención en el mercado de bienes raíces por tratarse de una finca catalogada como monumento de Grado I. Además, se destaca que esta es la primera vez en 100 años que el lugar está en venta.

En el listado, disponible en la página web de Savills, se dice que esta es “una de las casas de campo más importantes de la región, rodeada de zonas verdes, y una finca mixta que ofrece importantes oportunidades residenciales, agrícolas, ecuestres y comerciales en general”.

La construcción de esta propiedad se hizo entre 1748 y 1754. Su casa principal tiene una extensión de 26,000 pies cuadrados distribuidos en cuatro plantas. Incluye muchos salones, los cuales se encuentran en buen estado gracias al mantenimiento que se les ha hecho en los últimos años.

Aunque la propiedad ha sufrido cambios, siempre se ha intentado mantener los detalles originales de la vivienda, entre los que se destacan: techos de yeso, chimeneas talladas, paredes revestidas de madera y papel pintado a mano.

Más allá de las comodidades de la casa principal, este lugar ofrece muchas posibilidades al aire libre gracias a las extensas áreas verdes que la rodean. En el listado se dice que hay un “paisaje de diseño exquisito con jardines formales, zonas de recreo y un lago de 8,6 acres alimentado por el río Cherwell”.

Además, mencionan que hay “instalaciones ecuestres excepcionales que incluyen dos picaderos, pistas de entrenamiento y un hipódromo privado”.

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