Real Madrid supera a los Dallas Cowboys como el club más valioso de la historia

De acuerdo con el más reciente listado de la prestigiosa revista especializada Forbes, el Real Madrid es el equipo deportivo con mayores ingresos en la historia del deporte mundial, alcanzando la astronómica cifra de $1,265 millones de dólares en un solo ejercicio fiscal.

Con este registro histórico el conjunto merengue supera el récord previo que ostentaban los Dallas Cowboys de la NFL, franquicia que generó $1,230 millones de dólares durante la temporada 2024. Los ingresos del Real Madrid representan un impresionante incremento del 12% en comparación con los números facturados por la propia institución la campaña pasada.

Además de liderar la tabla de facturación, el Real Madrid consolida su hegemonía financiera global al situarse, por quinto año consecutivo (y por décima ocasión en las últimas 13 ediciones del ranking), como el club de fútbol más valioso del planeta, con una tasación de $9,500 millones de dólares.

La hegemonía del fútbol español en la cima del informe se hace notar con el ascenso del FC Barcelona a la segunda posición de la tabla general. El club catalán experimentó un incremento del 33% en su valor para fijar su cotización en los $7,500 millones de dólares, desplazando al tercer peldaño de la clasificación al Manchester United, que cierra el podio con una valoración de $7,200 millones.

Por su parte, el Atlético de Madrid también firmó un avance notable en el ranking global al escalar de la decimotercera a la undécima posición (11ª), rozando el selecto Top 10 mundial gracias a una valoración institucional de 2,950 millones de dólares.

La Premier League mantiene su dominio

A pesar del liderato individual del Real Madrid y el repunte de los clubes de LaLiga, la Premier League de Inglaterra continúa demostrando que es la competición nacional económicamente más robusta y dominante del planeta. De los 30 equipos integrados en el listado extendido de Forbes, 11 pertenecen al fútbol británico, logrando ubicar además a seis de sus representantes dentro del prestigioso grupo de los diez primeros.

Listado completo de Forbes

Real Madrid: $9,500 millones de dólares FC Barcelona: $7,500 millones de dólares Manchester United: $7,200 millones de dólares Liverpool: $6,200 millones de dólares Paris Saint-Germain: $5,800 millones de dólares Bayern Munich: $5,700 millones de dólares Manchester City: $5,500 millones de dólares Arsenal: $5,400 millones de dólares Chelsea: $4,200 millones de dólares Tottenham Hotspur: $3,000 millones de dólares

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