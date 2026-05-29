Senador Luis Sepúlveda sobre contienda por distrito 15 de El Bronx: “Creo que Ritchie Torres va a seguir como congresista”

NUEVA YORK – El senador estatal de El Bronx, Luis Sepúlveda, dijo que no endosará públicamente a ningún candidato en las primarias demócratas por el distrito 15 de ese condado, escaño congresional que actualmente ocupa el representante Ritchie Torres.

Sin embargo, reconoció a preguntas de El Diario que tiene algunas diferencias con Torres, particularmente, en el tema del conflicto en Oriente Medio y sus posiciones a favor de Israel.

“Yo no estoy endosando a ningún candidato. El incumbente es un amigo. Tengo algunas diferencias con él, especialmente sobre el tema de Israel y los palestinos. El otro es Michael Blake que nosotros servimos juntos en la Asamblea; amigo mío también. Los dos son buenos legisladores, pero no he endosado a ningún candidato. Son similares, pero el tema de Israel es importante para mí”, declaró el senador en entrevista.

A preguntas sobre si estaba satisfecho con el trabajo hecho por el representante demócrata en el Congreso, respondió: “Él ha hecho lo que tiene que hacer como congresista, pero ese no es el único tema, hay otros internacionales, como él es congresista federal, que me impactan a mí y tengo diferencias con él, y, por eso, no puedo endosarlo. El otro, como dije, es amigo también; tiene buenas ideas; sería un buen congresista también para el distrito. Está casado con una latina. Los dos serían buenos congresistas, pero, en el tema de Israel tengo unas diferencias con Ritchie Torres”, reiteró.

A pesar de lo anterior, el legislador estatal, que representa al distrito 32 de El Bronx, consideró que el incumbente tiene buenas posibilidades de ganar.

“En el estado de NY, los incumbentes ganan las elecciones creo que en un 87% de las veces, especialmente, Ritchie Torres que tiene muchos fondos para su campaña, ha recaudado muchos para su campaña. Es una persona conocida en el distrito. Es muy difícil ganarle a una persona con esos recursos que es incumbente. Así que yo creo que, al final del día, Ritchie Torres va a seguir como congresista”, anticipó.

La contienda por el distrito 15, que incluye varios vecindarios como South Bronx, Mott Haven, Melrose, Morrisania, Port Morris y Highbridge, suma un tercer candidato: José Vega.

El incumbente fue elegido inicialmente en el 2020. Con su triunfo se convirtió en la persona más joven y la primera abiertamente LGBTQ+ elegida para un cargo público en el condado.

Torres ha enfocado su mensaje en temas como vivienda asequible, justicia social y beneficios para las familias trabajadoras.

Blake, también exaspirante a la alcaldía de la ciudad de NY y exvicepresidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), fue de los primeros en retar a Torres.

El demócrata progresista despegó su campaña con una explícita crítica al congresista por su respaldo a Israel y sus vínculos con AIPAC (American Israel Public Affairs Committee).

El mensaje del exasambleísta del distrito 79 de El Bronx se centra en vivienda asequible, educación y en atajar el costo de vida.

“Me enfocaré en vivienda asequible y libros, mientras que Ritchie solo se enfocará en AIPAC y Netanyahu. Invertiré en la comunidad. Ritchie invierte en bombas. Quiero eliminar los puntajes de crédito para la vivienda. Ritchie solo quiere obtener crédito”, dijo en el video en el que lanzó su campaña el pasado 6 de noviembre.

Blake conversó con El Diario tras anunciar su campaña. Entre otras cosas, argumentó que ser anti-AIPAC no significa ser antisemita.

“Ser anti-AIPAC, ser antiBenjamin Netanyahu no te hace anti-Israel y no te hace antisemita. Nosotros queremos ser bien claros: lo que AIPAC defiende ahora mismo, una organización que está claramente empujando una agenda para ayudar a Donald Trump, eso no está ayudando a la gente de El Bronx…”, consideró.

A Torres se le contactó para hablar sobre su campaña con miras a la reelección y los planteamientos de su opositor, pero no estuvo disponible.

El mismo mes, el organizador político y miembro de LaRouche Youth Movement, José Vega, anunció su aspiración de representar el distrito 15. En el 2024, corrió por la misma posición, pero de manera independiente, y obtuvo un 2.3% de los votos.

Parte del discurso de Vega, quien creció en el sur del Bronx, se enfoca en el llamado para romper con el sistema de dos partidos que domina la política estadounidense.

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