Concejal de Brooklyn Alexa Avilés sobre contienda por escaño que deja Nydia Velázquez: “No he escogido mi candidato”

NUEVA YORK – La concejal demócrata Alexa Avilés aseguró que aún no ha decidido a qué candidato respaldará en la contienda por el distrito congresional 7 de Nueva York, luego de que la representante Nydia Velázquez anunciara que no aspirará más a la posición.

“No, no he escogido mi candidato…Y yo solo voy a decir que estoy muy orgullosa de nuestra congresista y que estoy con el corazón roto de que haya decidido retirarse. Va a ser una tremenda pérdida para nosotros, porque ella es realmente única. En mi corto tiempo en la política ella, no solo sirvió como mentora, mantuvo su palabra. Es valiente y trabajadora. Honestamente, yo pienso que esos tacones van a dejar un espacio muy grande y yo estoy como que no quiero pensar que no la voy a tener como representante”, expresó Avilés, de origen boricua, en entrevista exclusiva con El Diario la semana pasada.

La política que representa el distrito 38 de Brooklyn desde el 2022 se limitó a expresar que no ha evaluado a fondo el asunto.

La salida de Velázquez de la posición ha puesto sobre la mesa las distintas facciones dentro del Partido Demócrata en Nueva York. Por un lado, se encuentran los aspirantes progresistas Antonio Reynoso, exconcejal y actual presidente del condado de Brooklyn; y Julie Won, concejal de Queens. Por el otro, la asambleaísta socialista demócrata estatal Claire Valdez.

Reynoso cuenta con la bendición de Velázquez, mientras que Valdez ha logrado el endoso del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, y de Socialistas Democráticos de América (NYC-DSA).

Aunque socialista demócrata y miembro de DSA al igual de Valdez, Avilés ha trabajado estrechamente con Reynoso. Avilés fue endosada por la referida organización para la posición que ocupa.

A preguntas de qué aspirante cree que sustituiría mejor a Velázquez, respondió: “No sé. Yo no lo he ponderado todavía. Yo sé que el tren está despegando de la estación, pero no estoy lista para hacer comentarios públicos al momento (sobre su preferencia)”

Añadió que, aunque conoce a todos los candidatos, “no he hablado específicamente sobre la carrera (con ellos)”.

“Yo conozco a todos los candidatos porque es un pequeño círculo, pero no hemos tenido una discusión completa sobre el distrito (7). Yo estoy viendo y llorando en la esquina (por el retiro de Velázquez)”, afirmó.

Avilés, cuyo distrito comprende áreas de Brooklyn como Park Slope, Sunset Park y Borough Park, llegó a sonar en reportes de prensa como parte de la lista de potenciales candidatos a ocupar la silla que deja Velázquez.

La legisladora municipal declaró que tampoco ha decidido si hará un endoso público eventualmente.

A juicio de la entrevistada, los endosos que reciban los candidatos no son los que al final del día ganarán las elecciones.

“Yo pienso que el alcalde es muy popular y obviamente su apoyo trae mucho peso. Pero los candidatos van a tener que mantenerse por sí solos en la carrera y distinguirse por ellos mismos. Los endosos no ganan elecciones. Los votantes son los que toman la decisión. Así que queda en los candidatos hacer el trabajo para ganarse a los votantes”, expuso.

“Tienes dos personas formidables que han mostrado apoyo, pero los candidatos son los que tienen que hacer la diferencia con los votantes”, continuó.

La concejal apostó a la unidad de los miembros del Partido una vez culminen las primarias y se determine quién será el candidato que finalmente competirá por el escaño en el Congreso.

“Yo creo que de alguna manera tenemos que llegar a una decisión, y luego, quien sea que gane esa primaria, obviamente, tenemos que respaldarlo y asegurar que la posición sea protegida, a pesar de que no creo que ni siquiera hay un republicano contendiente ahí. Yo creo que la decisión real va a ser en la primaria”, apostó Avilés, quien además conversó con este medio sobre la movilización de boricuas en la diáspora contra el proyecto Esencia en Puerto Rico.

La semana pasada, la campaña de Antonio Reynoso para el Congreso anunció que, solo por medio de voluntarios, había recolectado más de 10,000 firmas de votantes en todo el distrito 7.

Según un comunicado enviado a El Diario, lo anterior representa un apoyo significativo de la comunidad a la candidatura del político de origen dominicano.

“Cada una de esas firmas representa a una familia agobiada por el alquiler, a un trabajador que cumple largas jornadas laborales y aun así no llega a fin de mes, o a un padre que se pregunta si sus hijos podrán algún día permitirse seguir viviendo en el vecindario donde crecieron. En Washington, hay demasiadas personas que hablan sobre las familias trabajadoras, pero muy pocas que realmente hayan salido a dar la cara por ellas. Me postulo al Congreso porque el 7.º Distrito merece un luchador; alguien que se presente a trabajar cada día en favor de la gente de Brooklyn y Queens. Yo seré su luchador”, declaró Reynoso, quien se crió en Los Sures, sección de Brooklyn con una histórica presencia boricua.

El parte de prensa incluyó la lista de otros endosos previos a Reynoso, entre los que destacan: New York Working Families Party; los representantes federales de NY Jerry Nadler y Pat Ryan; la fiscal general, Letitia James; el defensor público, Jumaane Williams; y el presidente del condado de Queens, Donovan Richards.

Un reporte este lunes de City & State reveló que el Partido Demócrata del condado de Queens votó hace dos meses a favor de Reynoso para la contienda.

Hace menos de una semana, el senador Bernie Sanders endosó la candidatura de Valdez.

A Valdez también se le vio con el alcalde de NYC, el 14 de marzo, repartiendo alimentos en Ridgewood, Queens, que forma parte del distrito que representa en la Asamblea. El encuentro formó parte de la agenda pública del ejecutivo municipal. Desde la cuenta @NYCMayor en X, se indicó que no había “mejor manera de comenzar el fin de semana”.

En el mensaje se mencionó la intervención de Hungry Monk Rescue Truck y se destacó la presencia del sacerdote y líder comunitario Mike López.

Won ha enfocado sus esfuerzos recientes en su agenda de “Lifetime of Care” (Atención de por Vida), que incluye destacar su trabajo para mantener el bienestar y unidad de las familias y proteger las comunidades migrantes.

El pasado 9 de marzo, Won, de origen surcoreano, celebró el lanzamiento de su campaña con 300 asistentes.

“En este momento en Estados Unidos, solo se te valora cuando eres productivo. En el instante en que dejas de serlo, te quedas a tu suerte. Yo rechazo esa idea. Creo que tu país debería respaldarte desde tu primer aliento hasta el último. Como concejal, he luchado para mantener unidas a las familias, alimentar a nuestros vecinos y proteger a las comunidades inmigrantes. Llevé la conexión WiFi a las viviendas públicas, aseguré más de 18,000 viviendas asequibles y logré la mayor inversión en un vecindario de la ciudad de Nueva York en 25 años. Ahora llevo esa lucha al Congreso: por las madres, por los niños, por los ancianos, por los inmigrantes, por todos aquellos que han quedado rezagados. Me postulo para garantizar una “Atención de por Vida” para cada uno de nosotros”, compartió por Facebook.

El Diario entrevistó en exclusiva a los tres candidatos para conocer sus posturas sobre la contienda y sus propuestas. A continuación los artículos: