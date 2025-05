(Entrevista) Ritchie Torres: “Puerto Rico tiene la peor red en todo EE.UU. y se ha convertido en una crisis humanitaria”

Nueva York – Al tiempo que catalogó la crisis energética de Puerto Rico como la peor de todo Estados Unidos, el representante de Nueva York en el Congreso federal, Ritchie Torres, emplazó a miembros de ambos partidos en la Legislatura a que apoyen un proyecto de ley que recién presentó que busca reducir los costos de energía en el territorio y en otras jurisdicciones federales.

En la entrevista exclusiva con este rotativo, el congresista de origen boricua destacó el beneficio que supondría para Puerto Rico, Guam, Alaska y Hawaii que se apruebe la “Ley de Alivio y Acceso a la Energía para Zonas No Contiguas” (The Noncontiguous Energy Relief and Access Act) que busca eximir de las leyes de cabotaje los productos energéticos que sean transportados entre puertos estadounidenses si al menos uno de estos se encuentra en Alaska, Hawái, Guam o Puerto Rico.

La legislación fue introducida por Torres, que representa al Distrito 15 de El Bronx, el pasado 1 de mayo junto a Ed Case, demócrata de Hawaii, y el delegado republicano de Guam, James Moylan.

Las leyes de cabotaje, la Ley Jones-Shafroth o Ley de la Marina Mercante de 1920 regula el comercio marítimo en Estados Unidos. La ley proteccionista establece que se deben utilizar barcos con bandera estadounidense para el transporte de cualquier bien o producto procedente de puertos estadounidenses.

En el caso de Puerto Rico, un estudio divulgado el año pasado por Cato Institute arrojó que el alto costo del transporte marítimo entre los estados y Puerto Rico tiene un impacto anual mínimo de $1,400 millones, y de $692 millones en los consumidores en el territorio, lo que se traduce en unos $203 por persona.

Según las cifras de la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) actualizadas en marzo pasado, Puerto Rico consume casi 70 veces más energía de la que produce, y el consumo de energía per cápita del país es, aproximadamente, un tercio del promedio de los 50 estados de Estados Unidos.

Por otro lado, los clientes residenciales en la isla pagan en promedio 27.68 centavos por kWh, mientras que el promedio en EE.UU. ronda los 15 centavos por kWh.

Para poder agilizar el flujo de suministros, que incluye los energéticos, el gobierno federal ha otorgado exenciones temporales a la ley en Puerto Rico como la reportada a raíz del embate del huracán María en el 2017.

A continuación la primera parte de la entrevista con Torres sobre la crisis energética en Puerto Rico y los altos costos de electricidad:

El Diario: “¿Cómo Jones Act se ha convertido en un problema para el acceso de energía en Puerto Rico y cómo ha aumentado los costos?”

Torres: “Puerto Rico tiene la peor red en todo Estados Unidos y se ha convertido en una crisis humanitaria. La gente de Puerto Rico está pagando el costo más alto de electricidad por la peor red en todo el país. ¿Por qué Puerto Rico tiene el más alto costo de electricidad en la nación?, eso no es una coincidencia; es consecuencia de la Ley Jones, que incrementó el costo de la energía. Por eso yo tengo legislación que eximiría importaciones de energía de la Ley Jones para bajar los costos de electricidad y energía en lugares como Puerto Rico. Yo veo la Ley Jones como una tarea en las necesidades de energía de una isla pobre en energía como Puerto Rico donde la gente no puede afrontar impuestos sin representación”

“Yo te doy un ejemplo. En República Dominicana, la mayoría del gas natural licuado proviene de Estados Unidos, porque no le afecta la Ley Jones. En contraste, Puerto Rico, afectado por la Ley Jones, no importa casi nada de gas licuado natural de los EE.UU. porque no puede permitírselo. Así que, como resultado de la Ley Jones, territorios de EE.UU. como Puerto Rico, tiene menos acceso a energía estadounidense que un país extranjero. Así de injusto es”

El Diario: “Cada vez que hay una emergencia en la isla, por ejemplo, una tormenta, cuando hay necesidad urgente de suministros, todo el mundo empieza a hablar de una potencial exención a las leyes de cabotaje, ¿por qué es importante discutir en profundidad de este tema ahora y no cuando una emergencia está ocurriendo?”

Torres: “Puerto Rico enfrenta una emergencia en curso. Puerto Rico tiene una red eléctrica fallida, y Puerto Rico sigue pagando más y más por menos y menos. En la mayoría de los lugares en EE.UU., se paga un solo aumento en un solo año o en múltiples años, pero Puerto Rico ha visto múltiples incrementos en un solo año. La gente en Nueva York o en California o en Texas o Florida van a ver múltiples aumentos de tarifa, habría disturbios y la gente estaría protestando en la calle. Así que, si es injusto para Estados Unidos (territorio continental), debe ser considerado injusto para la gente de Puerto Rico. La Ley Jones es un impuesto; incrementa el costo de vida. Hay un reporte que dice que le cuesta a los hogares de Puerto Rico, $700 millones de dólares; aproximadamente, $200 por ciudadano, y aumenta el costo de hacer negocios. O sea, ¿cómo puedes construir una economía sin acceso a energía confiable y segura?”

El Diario: “¿Por qué usted piensa que el Congreso no ha actuado para una exención permanente de la Ley Jones en Puerto Rico?”

Torres: “Hay un cabildeo (lobby) muy poderoso a favor de la Ley Jones. Hay una industria naviera que está profundamente invirtiendo en la Ley Jones. Pero yo siento que si el gobierno federal cree firmemente en la Ley Jones, el gobierno federal debe pagar el costo; no debe tansferir el costo a Puerto Rico, que está luchando por sobrevivir”

El Diario: “¿Qué usted piensa de la postura de que la Ley Jones promueve empleos bien pagados en el territorio y garantiza transporte de carga confiable hacia y desde la isla?, porque ese es uno de los argumentos principales usados por uniones y grupos para defender la aplicación de la ley en Puerto Rico”

Torres: “Hasta hace poco, no había un solo un buque cumpliendo con la Ley Jones que pudiera entregar energía a Puerto Rico, así que es falso”

El Diario: “En este momento que estamos hablando, ¿el proyecto de ley tiene co-auspiciadores?”

Torres: “Estamos en el principio del proceso legislativo, así que acabamos de introducir la legislación, pero nosotros esperamos, estamos optimistas de que podamos conseguir apoyo bipartidista. Puede haber oposición bipartidista, pero también apoyo bipartidista”

El Diario: “¿Cómo piensa convencer a los congresistas de que esto es una legislación que es necesaria para Puerto Rico y para las otras jurisdicciones?”

Torres: “Lo que le voy a decir a mis colegas en el lado demócrata es que nosotros perdimos las elecciones del 2024 por la inflación. El asunto número uno que le importa a los votantes es el costo de vida, y nuestra misión como demócratas y como miembros del Congreso, es bajar el costo de vida para todos los estadounidenses, incluyendo en los más de 3 millones de personas que llaman a Puerto Rico su hogar. Así que mi legislación bajaría el costo de la electricidad para la gente de la isla”

El Diario: “La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, ha dicho que el gas natural es la solución (a la crisis energética) en respuesta al déficit de generación, que es un gran problema en la isla. Yo quiero saber hasta qué punto usted piensa que las autoridades en la isla deben priorizar gas natural en lugar de energía renovable”

Torres: “Las dos metas no son mutuamente excluyentes. A corto plazo, tenemos que asegurarnos que exista una red funcional y que hay suficiente generación para mantener la luz prendida. Esa es la más alta prioridad a corto plazo. Pero, a largo plazo, debe haber una transición a energía limpias para poder combatir el cambio climático. Yo no veo un conflicto entre esas dos metas. Una es a corto plazo y otra a largo plazo”

El Diario: “Le pregunto eso, porque, cuando hay una tormenta y las líneas eléctricas se caen, la gente en Puerto Rico tiene que esperar días, sino semanas, para que LUMA Energy arregle el problema. Todos hemos visto eso. Por el otro lado, la gente con paneles solares, por ejemplo, no tienen que depender ni de LUMA ni del Gobierno para que respondan a la emergencia. Es más rápido; los individuos están cerca de esos sistemas, y, al mismo tiempo, puede bajar significativamente la factura eléctrica. ¿No debería esa ser la primera opción del gobierno de Puerto Rico en lugar del gas natural?”

Torres: “Yo estoy en favor de paneles solares, molinos de viento, energía solar, pero tenemos que asegurarnos de que Puerto Rico tiene suficiente energía a corto plazo. Puerto Rico está en riesgo de enfrentar una crisis de la red aún peor en el verano (cuando aumenta la demanda de energía). Una red que funcione adecuadamente, no tiene más de un día de generación insuficiente cada 10 años. En Puerto Rico, se proyecta que experimente déficit de generación por 90 días desde principios de junio y finales de septiembre, entre tres a cuatro meses. Para mí, la más alta prioridad es asegurar que haya suficiente energía para mantener las luces encendidas”

El Diario: “¿Qué usted piensa de la súbita detención de fondos para el programa Comunidades Resilientes (para paneles solares y baterías en comunidades de bajos ingresos en Puerto Rico) administrados por el Departamento de Energía federal? Esta es una discusión grande actualmente en el Congreso y en Puerto Rico, porque los fondos fueron frenados por la Administración Trump. ¿Usted cree que deben ser liberados?”

Torres: “Yo estoy en contra del congelamiento de los fondos federales para Puerto Rico. Puerto Rico necesita cada dólar que pueda obtener, así que yo me opongo a cualquier congelamiento de fondos”

El Diario: “¿Por qué usted cree que Trump no ha hecho una mención pública y oficial sobre Puerto Rico? Ya lleva tres meses en el poder, ¿por qué cree que esa es la situación actualmente?”

Torres: “Yo no creo que a Trump le importe Puerto Rico. Donald Trump no se preocupa de nadie más que no sea él y de su propio enriquecimiento“

El Diario: “¿O sea que usted no espera un anuncio en los próximos meses relacionado con Puerto Rico?”

Torres: “Donald Trump no es amigo de Puerto Rico y nosotros lo vimos en el primer mandato, y el hecho de que no ha dicho nada sobre Puerto Rico, a pesar de que tiene la peor infraestructura en el país, te dice todo lo que necesitas saber sobre Donald Trump y dónde están sus prioridades, y Puerto Rico no es una de sus prioridades”

En la segunda parte de la entrevista a Ritchie Torres, abordamos el desempeño de la compañía privada LUMA Energy en la distribución y transmisión de energía en la isla. Pendientes a El Diario y a la sección de Puerto Rico.

