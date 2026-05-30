Enfrentamientos con el ICE en Delaney Hall desafían la zona pacífica decretada por Mikie Sherrill

Las hostilidades en las cercanías del centro de detención de Delaney Hall volvieron a ser un caos el viernes en la noche, con nuevos enfrentamientos entre manifestantes anti-ICE y los agentes federales, pese al intento de la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, de establecer una zona de protesta “pacífica”.

De acuerdo con las imágenes, los manifestantes siguieron durante toda la noche con cánticos y supuestamente ignorando las órdenes de la policía de dispersarse o enfrentarse a detenciones, mientras las fuerzas del orden usaban gases lacrimógenos y gas pimienta para contener a la muchedumbre.

“¡Que se jod* el ICE!”, gritaron, calificando a los agentes federales de “asesinos”.

Asimismo, se observó a los oficiales metiéndose entre la multitud, agarrándolos por los hombros o la cabeza y lanzándolos al suelo.

En otro video, la policía estatal de Nueva Jersey, a caballo, trató de alejar a los manifestantes de las instalaciones de Newark luego que otros funcionarios, equipados con material antidisturbios y empuñando un escudo, mantuvieran una línea firme.

Además, se pudo ver a los manifestantes rompiendo una valla protectora en las instalaciones, arrastrando la barrera naranja hacia los lados de la calle y avanzando más hacia el edificio donde están recluidos los inmigrantes.

La gobernadora anunció el viernes en la tarde que las zonas de protestas “pacíficas” se establecerían “de inmediato” y que “todos debemos hacer todo lo posible para calmar los ánimos”.

Sherrill aseguró que no le dará al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) “el pretexto de expandir sus operaciones” en Nueva Jersey.

“Nuestra máxima prioridad es la seguridad pública, y debemos aprovechar esta oportunidad para bajar la tensión ahora”, agregó.

La gobernadora desplegó a la policía estatal de Nueva Jersey en Delaney Hall el viernes en la noche luego de ser señalada de impedir que los policías locales ayudaran al ICE en sus instalaciones.

El capital John Chrystal, presidente de la Asociación de Oficiales Superiores de la Policía de Newark, indicó que su departamento ha sido puesto bajo custodia por la gobernadora, informó New York Post.

“Nuestra administración está recibiendo órdenes del alcalde y del gobernador”, dijo Chrystal el viernes por la mañana.

“Según tengo entendido, se le ha ordenado a la policía que no intervenga y es una pena que no se pudiera controlar a la multitud y que el desastre administrativo fuera una ‘patata caliente política'”.

Sherrill dijo antes que enviaría a la policía estatal para ayudar a restablecer la paz, aseverando que el ambiente se había vuelto inseguro, y eso es completamente inaceptable.

Las protestas iniciaron a la policía durante el fin de semana pasado del Día de los Caídos luego que los inmigrantes detenidos en el edificio de ICE denunciaran condiciones inhumanas, incluyendo hacinamiento extremo, alimentos de baja calidad y acceso limitado a agua caliente.

La administración republicana replicó que el nivel de vida en Delaney Hall es más alto que en la mayoría de las cárceles estadounidenses.

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