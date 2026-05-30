Liverpool despide a Arne Slot tras fracaso sin títulos en 2026

El Liverpool anunció este sábado el despido de su entrenador, el neerlandés Arne Slot, tras dos temporadas en el cargo.

El neerlandés se marcha tras una mala temporada en la que el equipo acabó en puestos de Liga de Campeones, pero decepcionó en las copas nacionales, en Champions League y en la que no pudo defender su título de campeón de la Premier League.

“Esta ha sido una decisión difícil. La contribución que Slot ha hecho en el tiempo que ha estado con nosotros ha sido importante, con mucho significado y, lo más importante, ha sido un éxito. Desde el momento en que le conocimos, nos quedó claro que es un individuo que no solo acepta la responsabilidad, la abraza. Esto fue evidente cuando asumió el cargo y cuando nos llevó a ganar la Premier League”, dijo el Liverpool en un comunicado.

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.



He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

“Al mismo tiempo, hemos llegado de forma colectiva a la conclusión de que un cambio es necesario para que el club evolucione. De nuevo, insistimos en que esta decisión no se ha tomado a la ligera”, añadió el club inglés.

Pese a que la primera temporada de Slot fue buena, con la conquista de la Premier League, mucho de ese mérito se asoció con el trabajo y los jugadores que había reclutado en la campaña anterior Jürgen Klopp.

Arne Slot se va tras fracaso y pelea con Mohamed Salah

Slot también ha vivido momentos turbulentos, como las críticas que vertió Mohamed Salah sobre él en diciembre, antes de irse a la Copa África, cuando aseguró que su relación estaba rota y que no entendía sus suplencias.

El egipcio, que abandona el club este verano, se despidió del club y apuntó contra el técnico holandés, aunque sin mencionarlo, diciendo que el equipo tenía que volver al ‘rock & roll’ y al fútbol vistoso y ofensivo de la etapa de Klopp

En Premier, el equipo acabó quinto, pero quedando a 25 puntos del campeón, mientras que en la Champions quedaron eliminados en cuartos de final con mucha claridad por el Paris Saint Germain. En la FA Cup los apeó el Crystal Palace y en la Copa de la Liga el Manchester City con una goleada.

Además, el Liverpool perdió el pasado verano la Community Shield a manos del Crystal Palace.

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