Premio mayor de Mega Millions crece a $346 millones para el sorteo del martes

El premio acumulado de Mega Millions continúa aumentando después de que ningún jugador lograra llevarse los principales premios durante el sorteo del viernes. Como resultado, el premio mayor para el próximo sorteo alcanzó los $346 millones, convirtiéndose en uno de los más atractivos actualmente entre los juegos de lotería en Estados Unidos.

La ausencia de ganadores dejó intacto el premio principal, que ahora estará disponible para el sorteo programado para el martes.

Además del gran acumulado, los participantes también tienen la posibilidad de ganar premios secundarios, incluido uno de $1 millón.

Cómo se gana el premio mayor

Para obtener el jackpot de Mega Millions, los jugadores deben acertar los cinco números blancos seleccionados de un grupo del 1 al 70, sin importar el orden, además del número dorado Mega Ball, que se extrae de un grupo separado del 1 al 25.

Solo quienes logren coincidir con las cinco bolas blancas y la Mega Ball obtienen el premio mayor.

Cuánto cuesta participar

Los boletos de Mega Millions tienen un costo de $5 y pueden adquirirse en los establecimientos autorizados por la Lotería de Nueva York durante los siete días de la semana.

Las autoridades recuerdan que la fecha límite para comprar boletos en los días de sorteo es a las 10:00 p.m.

Cuándo se realizan los sorteos

Mega Millions realiza sorteos dos veces por semana, los martes y viernes.

La Lotería de Nueva York recomienda a los participantes adquirir sus boletos con anticipación para evitar filas de último momento antes del cierre de ventas.

Cómo verificar los resultados

Los jugadores pueden revisar sus boletos de manera segura utilizando la aplicación oficial de la Lotería de Nueva York, donde también pueden consultar resultados y otra información relacionada con el juego.

Recursos para personas con problemas de juego

La Lotería de Nueva York recordó que las personas que enfrenten problemas relacionados con la adicción al juego, o quienes conozcan a alguien en esa situación, pueden obtener ayuda a través de la línea confidencial HOPEline del estado.

Los números de contacto son:

-Teléfono: 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369)

-Mensaje de texto: HOPENY (467369)

El servicio es gratuito y confidencial.

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