Receta de agua de mango con maracuyá: claves y proporciones exactas

Con el verano a la vuelta de la esquina, nada mejor que buscar opciones deliciosas para hidratarse como las aguas frescas (como le llaman en México) o los refrescos que tanto están en tendencia en las cadenas de comida rápida. Esta receta es un éxito seguro, ya que es una versión de uno de los productos más vendidos de un popular vendedor de aguas frescas en Culiacán.

Esta receta solo lleva tres ingredientes base: mango, maracuyá y azúcar. El secreto está en las cantidades para lograr una combinación de sabores única y en la calidad de tu fruta: el mango debe estar bien maduro, pero sin llegar a estar totalmente aguado.

La receta original de este vendedor es para hacer 114 litros de agua concentrada (para que al agregarle el hielo quede en el punto exacto). Ya como producto final, rendirá más de 150 litros. Sin embargo, hicimos una adaptación para hacer dos litros de agua fresca en casa sin mayores complicaciones.

Ingredientes (para 2 litros)

440 g de pulpa de mango (aproximadamente de 2 a 3 mangos medianos)

(aproximadamente de 2 a 3 mangos medianos) 340 g de azúcar (aproximadamente 1 taza y media)

(aproximadamente 1 taza y media) 1.1 L de agua purificada

120 g de pulpa de maracuyá

740 g de hielo

130 g de mango en trocitos (para decorar en el fondo)

Paso a paso para tu preparación en casa

El mango: El ingrediente estrella es el primero que vamos a agregar a la licuadora. Puedes usar mango fresco de temporada o pulpa congelada (sin agua ni azúcar añadida) cuando no sea época. El azúcar y el agua: Después del mango, agregamos el azúcar estándar (no es ningún tipo especial, no te preocupes por eso) y el agua purificada. El licuado: Vamos a licuar a máxima potencia por unos dos a tres minutos para que quede una base bien tersa.¿Cómo saber si ya está lista? Si en la parte de abajo de la licuadora se alcanzan a ver algunos trocitos muy pequeños de mango, todavía le falta. Cuando llegues a ese punto, dale un máximo de 2 minutos más a potencia total. Esos trocitos deben desaparecer por completo. El toque tropical: Luego se agrega la pulpa de maracuyá y se mezcla enérgicamente para que suelte todo el sabor ácido y aromático dentro del agua. Para servir: Se agrega abundante hielo en una jarra, el mango en cuadritos al fondo y se vacía la mezcla. ¡A disfrutar!

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