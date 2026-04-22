La parte más saludable de estas frutas podría estar en la cáscara: lo que muchos tiran sin saberlo

Pelar una fruta parece un gesto automático. Se quita la cáscara, se come lo de adentro y lo demás termina en la basura. Lo hacemos con manzanas, peras, kiwis, cítricos y muchas otras frutas casi sin pensar. Sin embargo, nutricionistas y estudios recientes vienen insistiendo en una idea incómoda para esa costumbre: en muchos casos, la parte que descartamos concentra nutrientes valiosos.

No significa que haya que comer toda cáscara ni que todas sean iguales. Pero sí que, según la fruta, tirar la piel puede ser perder fibra, antioxidantes y compuestos vegetales beneficiosos para la salud.

Por qué la cáscara concentra tantos nutrientes

La piel de una fruta cumple una función biológica clave: protege al alimento del sol, hongos, insectos y oxidación. Para hacerlo, muchas especies desarrollan polifenoles, flavonoides y otros compuestos antioxidantes. Esas mismas sustancias son las que interesan a la nutrición humana por su posible rol en inflamación, salud cardiovascular y envejecimiento celular.

Quizá la mejora no estaba en comprar algo nuevo. Estaba en dejar de desperdiciar lo que ya teníamos. Crédito: Shutterstock

Además, en varias frutas la cáscara concentra una parte importante de la fibra dietaria, fundamental para digestión, saciedad, control glucémico y microbiota intestinal. La Mayo Clinic destaca que una dieta rica en fibra ayuda a reducir estreñimiento y puede colaborar con el control del colesterol y la glucosa.

Puedes ver: Qué le pasa a tu hígado cuando tomas un refresco al día: médicos advierten

Las frutas donde más suele notarse la diferencia

A veces buscamos superalimentos caros y exóticos, mientras tiramos partes nutritivas de alimentos que ya compramos. Piensa dos veces antes de poner en la basura o el extractor la cáscara o la piel de estas frutas.

Manzana

Es uno de los ejemplos clásicos. Gran parte de la fibra y varios antioxidantes se encuentran en la piel o justo debajo de ella. Comerla sin pelar —bien lavada— suele aportar más valor nutricional que consumir solo la pulpa.

Puedes ver: Desintoxica tu hígado y dile adiós al mal aliento desde adentro

Pera

Algo similar ocurre con la pera: la piel suma fibra y compuestos fenólicos que se reducen al pelarla.

Kiwi

Puede sorprender, pero la cáscara del kiwi es comestible. Estudios sobre composición nutricional muestran que aumenta el aporte de fibra cuando se consume entera, siempre tras lavado adecuado.

No todas las cáscaras sirven. No todas convienen. Pero en muchas frutas, lo mejor no siempre está solo adentro. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Cítricos

La cáscara de naranja o limón no suele comerse sola, pero su ralladura contiene aceites esenciales y flavonoides. Por eso se usa en cocina y repostería.

Puedes ver: Cómo tomar jugo de zanahoria y pepino para limpiar los riñones

Lo que no conviene pasar por alto: higiene y residuos

Acá aparece el matiz importante. Que una cáscara tenga nutrientes no significa que haya que comerla de cualquier manera. La U.S. Food and Drug Administration recomienda lavar frutas y verduras frescas bajo agua corriente antes de consumirlas, incluso si luego serán peladas. Eso ayuda a reducir suciedad y parte de residuos superficiales.

No se aconseja usar jabón o lavandina doméstica sobre alimentos. A su vez, si la fruta está muy golpeada, con moho, encerada en exceso o de origen dudoso, puede ser mejor pelarla o descartarla.

También es importante tener en cuenta que no todas las cáscaras son para comer: hay algunas duras, amargas o poco digestivas. Otras simplemente no resultan agradables. La idea no es imponer una regla, sino revisar hábitos.

No hace falta morder una banana con cáscara ni convertir cada fruta en desafío culinario.

Cómo aprovechar más sin complicarse

Pequeños cambios pueden sumar más nutrientes incorporando la piel o cáscara de algunas frutas:

Manzana o pera con piel, bien lavadas.

Kiwi en rodajas finas con cáscara suave.

Ralladura de limón o naranja en yogur, avena o ensaladas.

Batidos con frutas enteras cuando la textura lo permita.

Una costumbre que vale revisar

Durante años se asoció “pelar” con hacerlo mejor. Pero hoy sabemos que, en nutrición, muchas veces simplificar demasiado hace perder valor.

No todas las cáscaras sirven. No todas convienen. Pero en muchas frutas, lo mejor no siempre está solo adentro.

Puedes ver:

¿Tu jugo verde es un riesgo? Por qué “natural” no siempre es seguro para tus riñones

3 combinaciones de proteína y fruta que ‘reparan’ tu cuerpo mientras duermes

Regula tu azúcar mientras duermes: 3 alimentos para apoyar a tu hígado durante la noche