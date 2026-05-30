Manifestante que amenazó a agente de ICE y a su familia en Delaney Hall enfrentaría cargos federales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos buscará presentar cargos federales contra un manifestante que profirió amenazas de muerte contra un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y su familia durante una protesta en el centro de detención Delaney Hall, en Newark.

El fiscal general interino Todd Blanche hizo el anuncio durante una entrevista en el programa The Will Cain Show de Fox News, en la que se mostró un video en el que un manifestante lanza amenazas contra el funcionario migratorio y sus allegados.

En la grabación, difundida inicialmente por un usuario en la red social X, el hombre amenaza con matar a la familia del agente, incluidos sus hijos y su esposa. Tras ver las imágenes, Blanche afirmó que las autoridades federales tienen la intención de identificar y detener al responsable.

“Eso es un delito federal”, declaró el funcionario. “No solo amenaza al agente de ICE, sino que amenaza de muerte a su familia y a sus hijos”, añadió.

? BREAKING: Acting AG Todd Blance just CONFIRMED federal law enforcement will be ARRESTING the man I caught on video threatening to KlLL an ICE agent and his family



"I PROMISE you, we WILL find him, and when we find him, we will ARREST him, because it is a crime not only to? https://t.co/mkueJ0hIKr pic.twitter.com/w9dc9Va1pe — Nick Sortor (@nicksortor) May 28, 2026

El video fue grabado la noche del miércoles en medio de las protestas que se desarrollan en Delaney Hall, un centro de detención migratoria administrado por la empresa privada GEO Group. Las manifestaciones comenzaron durante el fin de semana del Día de los Caídos, luego de denuncias sobre supuestas condiciones inhumanas dentro de la instalación, reseñó NJ.com.

Detenidos, exdetenidos y activistas han denunciado problemas como alimentos en mal estado, falta de atención médica adecuada, condiciones de hambre y presuntos abusos. También aseguran que algunos migrantes han sido obligados a hacer labores de cocina, limpieza y mantenimiento por remuneraciones de entre $1 y $2 dólares diarios, e incluso sin recibir pago durante meses.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, denunció que GEO Group le negó el acceso a las instalaciones el lunes. Asimismo, el Departamento de Salud estatal aseguró que tampoco pudo completar una inspección integral del centro el jueves.

En medio de la tensión, la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, emitió un comunicado en el que defendió el derecho a la protesta, pero advirtió que la violencia no será tolerada.

“Apoyamos firmemente el derecho constitucional a la protesta, pero pedimos a todos que se comporten de manera pacífica y respetuosa al expresar sus opiniones. La violencia contra los manifestantes o ejercida por ellos nunca es aceptable”, señaló Davenport.

La funcionaria agregó que trabaja junto con la administración de Sherrill para garantizar que todas las personas en Nueva Jersey sean tratadas con dignidad y respeto.

El jueves, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes denunciaron que agentes de ICE agredieron a varios manifestantes y detenidos dentro de Delaney Hall. El grupo Make the Road New Jersey afirmó que alrededor de una docena de manifestantes resultaron afectados.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que el personal intervino para controlar una pelea entre detenidos y que se utilizó únicamente la fuerza mínima necesaria para restablecer el orden. La agencia añadió que las personas involucradas fueron evaluadas por personal médico y que no se detectaron lesiones graves.

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