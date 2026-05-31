Trump critica al papa nuevamente por situación en Irán y arremete contra el alcalde de Chicago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó de forma pública al papa León XIV y al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

La postura del republicano surge tras el encuentro oficial sostenido en el Vaticano entre el jefe de la Iglesia católica y el mandatario local de la urbe estadounidense.

Rechazo al armamento nuclear y gestión local

El pronunciamiento del mandatario se realizó por medio de la plataforma Truth Social, donde compartió las publicaciones que el alcalde Johnson había emitido previamente en la red social X sobre su visita papal.

En su mensaje, el presidente vinculó de manera directa al alcalde de Chicago por la postura internacional respecto al conflicto en Medio Oriente.

“Alguien debería explicarle al papa que el alcalde de Chicago es un inútil y que Irán no puede tener un arma nuclear”, destacó el mandatario.

Diferencias en materia militar y migratoria

Las discrepancias públicas entre la Casa Blanca y el Vaticano abarcan la política exterior y los controles fronterizos de la administración estadounidense. El papa León XIV ha manifestado su oposición a las operaciones militares conjuntas iniciadas por Estados Unidos e Israel en territorio iraní desde el pasado 28 de febrero.

Por su parte, la postura del Ejecutivo afirma que la posición de la autoridad religiosa pone “en peligro a muchos católicos y a muchas personas” bajo el argumento de que, bajo ese criterio, “estaría bien que Irán tenga un arma nuclear”.

En el plano interno, la confrontación con la alcaldía de Chicago se centra en los índices de criminalidad y en el estatus de la localidad como ciudad santuario.

Entretanto, el gobierno mantiene un rechazo a la política municipal de no cooperar con los organismos de inmigración en las redadas ejecutadas desde enero de 2025, ante lo cual la presidencia ha planteado el despliegue de la Guardia Nacional en dicha jurisdicción.

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