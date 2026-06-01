Gustavo Alfaro revela convocados de Paraguay para el Mundial 2026 con emotivo video

La selección de Paraguay confirmó la lista de 26 convocados para disputar el Mundial 2026, marcando el regreso de la Albirroja a la máxima cita del fútbol internacional.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro se prepara para despedirse de su público en un amistoso frente a Nicaragua en el estadio Defensores del Chaco, antes de emprender viaje a Norteamérica y enfocarse en el debut en el Grupo D previsto para el 12 de junio ante Estados Unidos.

La nómina incluye una mezcla de futbolistas experimentados en ligas internacionales y una base consolidada que fue clave en el proceso de clasificación.

El seleccionador argentino de 63 años, que concluye su contrato tras el torneo, optó por citar solo a tres jugadores de la Primera División de Paraguay, mientras que el resto desarrolla su carrera en el extranjero: seis en Argentina, siete en Brasil, tres en Estados Unidos, tres en Inglaterra, uno en Francia, uno en Italia, uno en Rusia y uno en Emiratos Árabes Unidos.

De acuerdo con el comunicado oficial a través de un video, entre los citados figuran Orlando Gill (San Lorenzo), José Canale (Lanús), Alexandro Maidana (Talleres), Matías Galarza (vuelve a River Plate), Gabriel Ávalos (Independiente) y Alex Arce (Independiente Rivadavia de Mendoza), todos con pasado reciente en el fútbol argentino.

26 nombres construyen esta pieza que pone fin a la espera.



¡Ellos nos representarán en el torneo más esperado por todo un pueblo!



? Aquí están los convocados por el DT Gustavo Alfaro en la Copa Mundial de la FIFA 2026.



¡VAMOS, ALBIRROJA! ¡VAMOS, PARAGUAY! ?? pic.twitter.com/WNANfnTx2F — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 1, 2026

Video lleno de simbolismo

“Elegimos un símbolo que nos une como país: el poncho de sesenta listas”, relató Alfaro en la grabación. “Una obra tejida con historia, identidad y orgullo. Un legado que, como la albirroja, se construye con esfuerzo, perseverancia y pasión. Cada hilo cuenta una historia. Cada nombre, un camino de sacrificio”, continuó.

Isidro Pitta, delantero del RB Bragantino de Brasil, fue el último en sumarse a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané. Según declaraciones brindadas a ABC TV en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el atacante explicó: “Me llamaron ayer a la noche”, tras haber sido titular en la victoria de su equipo en la última fecha del Brasileirao antes del receso por el Mundial. La decisión del DT Alfaro se definió entre el propio Pitta, el delantero Ángel Romero (Boca Juniors), y los mediocampistas Mathías Villasanti (Gremio) y Lucas Romero (Universidad de Chile).

La nómina definitiva ratifica el bloque de futbolistas que permitió el regreso de Paraguay al primer plano internacional, con el retorno de algunos referentes y la presencia de jóvenes consolidados en el exterior. La defensa estará encabezada por el capitán Gustavo Gómez (Palmeiras), junto con Fabián Balbuena (Gremio) y Omar Alderete (Sunderland), aportando experiencia y liderazgo en la zaga central.

En el mediocampo, el equilibrio estará representado por Andrés Cubas, con la incorporación de Diego Gómez (Brighton) recientemente instalado en el fútbol inglés. Además, el bloque de la MLS estadounidense suma a Matías Galarza Fonda (Atlanta United) y Brahian Ojeda (Orlando City), junto a la creatividad de Alejandro Kaku Romero Gamarra (Emiratos Árabes Unidos).

¡Todo un país con ustedes!



? Esta es la lista final del profe Gustavo Alfaro para representar a Paraguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026.



¡La #Albirroja ?? está de vuelta!#VamosParaguay ?? pic.twitter.com/mbxDBYzCEo — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 1, 2026

El cuerpo técnico de Alfaro encara el reto de encontrar la mejor fórmula ofensiva con variantes diversas. El regreso de Miguel Almirón (Atlanta United) y la participación de Julio Enciso (Estrasburgo) ofrecen opciones de velocidad por las bandas. Para el centro del ataque, la lista incluye a Tony Sanabria (Cremonese), Gabriel Ávalos (Independiente), Álex Arce (Independiente Rivadavia) y Gustavo Caballero (Portsmouth), todos con diferentes características y actualidad goleadora.

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