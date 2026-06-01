El Mónaco ejecutará la cláusula de más de $12 millones por Ansu Fati

El futuro de Ansu Fati parece estar definitivamente lejos de la disciplina azulgrana. Según confirmaron este lunes a EFE fuentes cercanas a la negociación, el AS Mónaco tiene la firme intención de ejecutar la cláusula de compra fijada en 11 millones de euros (poco más de $12 millones de dólares) para hacerse con la propiedad definitiva del delantero español, quien militó en el club de la Ligue 1 en calidad de cedido durante la última temporada.

A sus 23 años, el internacional español ha logrado reencontrar su mejor versión de cara al arco en el fútbol francés, donde firmó 12 goles en 30 compromisos, registrando así la campaña más anotadora de toda su carrera profesional.

Sin embargo, este notable rendimiento no ha sido suficiente para cambiar los planes de Hansi Flick. El director técnico del FC Barcelona no cuenta con el atacante para su proyecto deportivo, acelerando una salida que ya se vislumbraba desde el verano pasado, cuando Ansu renovó hasta el 30 de junio de 2028 justo antes de marchar rumbo al Principado.

Ansu Fati, quien en 2021 asumiera la histórica responsabilidad de heredar el dorsal ’10’ tras la marcha de Lionel Messi, irrumpió con fuerza batiendo récords en la temporada 2019-20. Desafortunadamente, una sucesión de graves lesiones truncó su evolución en el Camp Nou, obligando al club a buscarle acomodo previamente en el Brighton de la Premier League durante el curso 2023-24.

La salida definitiva de Ansu le permitirá al Barcelona ahorrarse una ficha de 9,5 millones de euros brutos anuales, un sueldo que durante este último año fiscal fue costeado de manera compartida entre la entidad catalana y el Mónaco.

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