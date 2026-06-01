El detalle de la habitación de Messi que causó furor entre los hinchas argentinos antes del Mundial

Lionel Messi ya está con la selección argentina en Kansas y, como suele ocurrir cada vez que el capitán se suma a una concentración, cada imagen, gesto o detalle se vuelve tema de conversación entre los hinchas. Esta vez no fue un entrenamiento, una frase ni una foto con sus compañeros: lo que encendió la ilusión fue el número de la habitación que le asignaron en el hotel del plantel.

El futbolista del Inter Miami llegó a Kansas junto a Rodrigo De Paul, en uno de los últimos grupos de jugadores que se incorporaron a la concentración argentina antes del inicio del Mundial. Según informaron medios argentinos, Messi y De Paul viajaron desde Fort Lauderdale en un chárter y fueron recibidos en el aeropuerto antes de trasladarse al Hotel Origin, donde se aloja la delegación albiceleste.

El detalle que rápidamente se viralizó en redes fue la puerta de la habitación de Messi: el cuarto asignado al capitán argentino es el 202. Para muchos fanáticos, el número no pasó inadvertido por una razón cargada de superstición mundialista: 2+0+2 da 4, justo la cantidad de estrellas que Argentina irá a buscar en el torneo de 2026.

Lionel Scaloni habló de la lesión de Messi. Crédito: Natacha Pisarenko | AP

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La comparación con Qatar que disparó la ilusión

La escena recordó de inmediato lo que ocurrió en Qatar 2022, cuando Messi se alojó en la habitación 201 de la Universidad de Qatar. En aquel momento, los hinchas también hicieron cuentas: 2+0+1 da 3, el número de estrellas que Argentina terminó alcanzando después de conquistar el título mundial en Doha.

Ahora, con el cuarto 202 en Kansas, la coincidencia volvió a alimentar el costado más cabulero del fútbol argentino. No se trata de un dato deportivo ni de una señal objetiva sobre lo que pueda ocurrir en la cancha, pero, en la previa de un Mundial, cualquier símbolo vinculado a Messi y a la selección argentina adquiere una dimensión especial.

El número de la habitación se volvió tema de conversación porque conecta con una narrativa muy potente para los hinchas: la defensa del título conseguido en Qatar y la posibilidad de sumar una cuarta estrella a la camiseta.

Messi se alojará solo, pero cerca de De Paul y Otamendi

Otro dato que también llamó la atención es que Messi volverá a concentrar solo. Desde la salida de Sergio “Kun” Agüero de la selección argentina, el capitán ya no comparte habitación durante los torneos, aunque su cuarto suele funcionar como punto de encuentro del grupo.

Según la información publicada, la habitación de Messi estará cerca de la de Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, quienes ocuparán el cuarto 203. Ese dato no es menor dentro de la dinámica interna del plantel: De Paul es uno de los futbolistas más cercanos a Messi dentro del grupo, mientras que Otamendi es uno de los históricos de la generación campeona del mundo.

Como ocurrió en otras concentraciones, el cuarto de Messi suele convertirse en un espacio de reunión para tomar mate, charlar o jugar al truco. Aunque duerma solo, el capitán no estará aislado del grupo que intentará defender el título mundial.

La llegada de Messi completó la concentración argentina

Messi fue uno de los últimos futbolistas en sumarse al plantel dirigido por Lionel Scaloni en Kansas. Su llegada generó expectativa porque Argentina ya se prepara para sus compromisos previos al debut mundialista.

De acuerdo con el calendario, la selección argentina disputará amistosos antes del estreno: uno ante Honduras, el sábado 6 de junio, en Texas, y otro frente a Islandia, el martes 9 de junio, en Alabama. El debut mundialista está previsto para el martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

La presencia de Messi, además, marca el inicio de una nueva etapa emocional para el equipo argentino. Después de ganar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar, la selección llega a Norteamérica con una carga simbólica enorme: ya no busca romper una sequía, sino defender el lugar que conquistó como campeona del mundo.

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