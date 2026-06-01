Detenido hombre de Brooklyn que amenazó de muerte a agente de ICE en Delaney Hall

Un residente de Brooklyn fue arrestado y acusado este lunes por presuntamente amenazar con asesinar a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y a miembros de su familia durante una manifestación frente al centro de detención Delaney Hall, en Newark.

El acusado fue identificado como Nicholas Matthew Scelfo, de 27 años, quien enfrenta cargos por influir, obstaculizar y tomar represalias contra un funcionario federal mediante amenazas, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Scelfo compareció ante la jueza magistrada Stacey Adams en un tribunal federal de Newark y fue puesto en libertad bajo una fianza de $100,000 dólares. Como parte de las condiciones impuestas por la corte, también tiene prohibido regresar a Delaney Hall.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia, los hechos ocurrieron alrededor del 27 de mayo, cuando se desarrollaba una protesta frente al centro de detención migratoria administrado por ICE.

Las autoridades sostienen que Scelfo lanzó amenazas directas contra un agente federal.

Según la investigación, un video difundido en redes sociales y otras evidencias recopiladas por las fuerzas de seguridad muestran al acusado gritándole al funcionario: “¡Voy a matar a toda tu maldita familia! ¡Tus hijos, tu esposa, todos muertos! ¡Estás muerto!”.

El fiscal federal para el Distrito de Nueva Jersey, Robert Frazer, afirmó que las amenazas contra agentes federales y sus familiares constituyen delitos graves y advirtió que su oficina perseguirá este tipo de conductas.

“Los agentes federales sirven a nuestras comunidades a diario, a menudo en circunstancias difíciles, y esta Fiscalía está comprometida a exigir responsabilidades a quienes, como se alega en este caso, los amenazan con violencia a ellos o a sus seres queridos”, señaló Frazer en un comunicado.

Por su parte, el fiscal general interino Todd Blanche aseguró que las autoridades toman este tipo de amenazas con la máxima seriedad. “Los agentes federales de la ley enfrentan el peligro con gran valentía y deberían poder desempeñar su trabajo sin ser amenazados ni temer por la vida de sus familias”, indicó.

El director del FBI, Kash Patel, destacó asimismo que la identificación y captura del sospechoso se logró en menos de 24 horas gracias al uso de tecnología de reconocimiento facial.

Sostuvo que el acusado presuntamente amenazó a un agente y a su familia, y advirtió que quienes ataquen o amenacen a funcionarios policiales serán perseguidos por las autoridades federales.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, el secretario Markwayne Mullin calificó al acusado como un “alborotador violento” y afirmó que los agentes de ICE enfrentan un incremento significativo de amenazas mientras realizan operativos migratorios.

This violent rioter who allegedly threatened to murder an @ICEgov law enforcement officer and his family is being brought to justice.



Our ICE officers are facing an 8,000% increase in death threats against them as they put their lives on the line to arrest murderers, rapists,? https://t.co/ELP4T5yr35 — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) June 1, 2026

Mullin expresó que la violencia dirigida contra las fuerzas del orden “debe terminar” y reiteró el respaldo de la administración Trump a los agentes federales.

La agente especial a cargo de la oficina del FBI en Newark, Stefanie Roddy, señaló que no existe justificación para las amenazas violentas contra funcionarios públicos y diferenció este tipo de conductas de las protestas pacíficas.

En términos similares se expresó Spiros Karabinas, agente especial interino de Investigaciones de Seguridad Nacional en Newark, quien afirmó que pedir el asesinato de un agente federal y de su familia no constituye un discurso protegido por la Constitución estadounidense.

El cargo presentado contra Nicholas Matthew Scelfo contempla una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de hasta $250,000 dólares, en caso de ser hallado culpable.

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