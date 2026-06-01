DHS promete tolerancia cero tras arresto de 20 manifestantes en el centro de ICE Delaney Hall

Después de que las autoridades de Newark anunciaran el toque de queda a las 9:00 de la noche para animar a la gente a marcharse, el número de manifestantes se redujo a unos 100. La policía antidisturbios avanzó hacia la multitud de detractores mientras gritaba: “¡Adelante!”.

La policía disparó dos rondas de gas lacrimógeno contra los manifestantes que gritaban: “Denle una oportunidad a la paz” y “No a Trump, no al KKK, no a un Estados Unidos fascista”, lo que causó que más personas escaparan hasta que cerca de 50 manifestantes y miembros de la prensa fueron acorralados en un círculo cerrado.

Mientras los que portaban credenciales de sus medios de comunicación salían del grupo, los agentes intervinieron y esposaron a entre 20 y 25 manifestantes que todavía se quedaban en el sitio. La policía no confirmó de inmediato el número exacto de arrestos.

Se hicieron varias detenciones frente a un muro que estaba inquietamente cubierto de grafitis con la inscripción “Kill ICE”.

Un video publicado por el DHS muestra a los manifestantes, flanqueados por agentes con chalecos antidisturbios y cascos, siendo subidos a autobuses del Departamento del Sheriff del Condado de Essex, informó New York Post.

Otro video mostraba a un sujeto sentado siendo arrastrado por detrás por varios oficiales que formaban una barricada, y el departamento lo subtituló: “No seas como este tipo”.

“Si provocan disturbios, afrontarán las consecuencias. La ley y el orden prevalecen”, publicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en X. “Tolerancia CERO para los alborotadores”.

Ras Baraka, alcalde de Newark, impuso un toque de queda de 9:00 de la noche a las 6:00 de la mañana en las cercanías de Delaney Hall hasta nuevo aviso, luego de varios enfrentamientos violentos e intensos entre los manifestantes anti-ICE y los agentes federales a inicios de esta semana.

De acuerdo con el alcalde, quienes infrinjan el toque recibirán una advertencia inicial, pero serán expulsados del lugar y podrían enfrentar acciones legales si rechazan cumplirlo.

El caos se apoderó del centro de detención de inmigrantes en Newark desde al menos el 22 de mayo, luego de que altos funcionarios demócratas, incluida la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, manifestaran su preocupación por las condiciones inhumanas en el centro y la falta de horarios de visita.

Los informes señalan que los inmigrantes recluidos empezaron una huelga de hambre debido a las malas condiciones en las que se encuentran.

El gobierno republicano del presidente Donald Trump ha dicho que el nivel de vida en Delaney Hall es más alto que en la mayoría de las prisiones estadounidenses.

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