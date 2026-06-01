Dunkin’ celebra el Día Nacional de la Dona: donas gratis y un tote bag de edición limitada

Dunkin’ está lanzando promociones exclusivas para el inicio de junio, en conmemoración del Día Nacional de la Dona, que se celebra el 5 de junio. Los clientes que adquieran media docena de donas o más el 1 de junio recibirán un tote bag de edición limitada como obsequio.

Después del éxito viral con el regalo de más de un millón de cafés para los miembros de su sistema de recompensas, Dunkin’ ofrece una promoción especial para las personas que compren media docena de donas o más el 1 de junio: regalará un tote bag de la marca.

Luego, el propio Día Nacional de la Dona, Dunkin’ regalará a los clientes una dona gratis con la compra de cualquier bebida. Se trata de una promoción que se ha llevado a cabo por dieciséis años de manera ininterrumpida.

La tradición de la dona gratis y la estrategia de marketing

La directora de marketing de Dunkin’, Jill Nelson, destaca la campaña diseñada para que los clientes obtengan beneficios toda la semana:

“Desde el regreso de nuestra oferta de donas gratis hasta la ampliación de nuestra colaboración con Stoney Clover Lane y más formas para que los miembros de Dunkin’ Rewards participen, lo celebraremos durante toda la semana”.

Fusión de moda y cultura pop en Nueva York

Para festejar el Día Nacional de su producto estrella, Dunkin lanza una línea de accesorios con la marca de estilo de vida y accesorios personalizables Stoney Clover Lane. Los productos serán de edición limitada e incluyen una variedad de bolsos, llaveros y parches inspirados en las donas y toda la cultura que se ha desarrollado en torno a ellas.

La campaña incluye una actividad especial en la tienda de Stoney Clover Lane en Nueva York, donde los visitantes podrán comprar artículos de la nueva colección, disfrutar de donas y bebidas de la marca, participar en sorteos y tomar fotos.

El impacto de un gigante de la cultura gastronómica

Dunkin’ se ha caracterizado por mantenerse en las tendencias de los consumidores desde su creación en 1950. Su crecimiento acelerado la ha llevado a convertirse en la cadena de donas y café más grande de Estados Unidos, según lo acota la marca en un comunicado. Una muestra de esta preferencia del público se evidencia en las 2 mil millones de donas vendidas anualmente, consolidando este producto como parte fundamental de la cultura gastronómica estadounidense.

¿Qué trae la nueva colección?

No es la primera vez que la marca lanza una colaboración con Stoney Clover Lane. El año pasado ofrecieron productos con diseños exclusivos, y este año no es la excepción. Esta temporada presentan siete productos con diseños y colores divertidos:

Bolso bandolera Dunkin’ Iced Coffee: Diseño inspirado en el famoso café helado de la marca, que incluye un detalle de pajita y adornos tridimensionales de taza. $98

Diseño inspirado en el famoso de la marca, que incluye un detalle de pajita y adornos tridimensionales de taza. $98 Bolsita pequeña Dunkin’ Donuts: Accesorio con silueta de caja de panadería tradicional, decorado con gráficos coloridos de donas. $98

Accesorio con silueta de caja de panadería tradicional, decorado con gráficos coloridos de donas. $98 Bolsa para donuts Dunkin’: Bolso de doble cara que rinde homenaje a la clásica dona de fresa glaseada con chispas de colores. $88

Bolso de doble cara que rinde homenaje a la clásica con chispas de colores. $88 Mini estuche Dunkin’ Donuts: Estuche compacto con la icónica frase “I ‘Heart’ Dunkin'” y coloridos diseños de repostería. $68

Estuche compacto con la icónica frase “I ‘Heart’ Dunkin'” y coloridos diseños de repostería. $68 Llaveros para bolsos Dunkin’: Colección de dijes divertidos inspirados en sus productos insignia como el café helado , refrescos y los clásicos MUNCHKINS® . Entre $58 y $68 cada uno.

Colección de dijes divertidos inspirados en sus productos insignia como el , refrescos y los clásicos . Entre $58 y $68 cada uno. Juego de parches Dunkin’ Donuts: Set coleccionable que incluye seis parches con diseños basados en las donas favoritas del público. $58

Set coleccionable que incluye seis parches con diseños basados en las donas favoritas del público. $58 Parches individuales Dunkin’: Parches coleccionables sueltos con motivos de Sprinkle Donut, Refreshers e Iced Coffee. $18 cada uno.

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