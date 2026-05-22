Dunkin’ lanza cubos XL de café helado y Refreshers para el Memorial Day

El verano llegó a Dunkin’ con sorpresas para sus clientes. La cadena comenzó la semana regalando un millón de cafés (fríos o calientes, a gusto del público) y, para este 22 de mayo, lanza sus nuevos cubos extragrandes de bebidas heladas.

Se trata de los populares envases de 48 onzas disponibles en los establecimientos participantes en Estados Unidos, ideales para llevar tus bebidas favoritas a las actividades típicas de la temporada, como parques, playas, viajes por carretera y celebraciones al aire libre. Este lanzamiento llega justo a tiempo para el fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day).

Nuevos sabores para el verano

Las bebidas frías marcan la pauta en el consumo actual, y Dunkin’ no dejó pasar la oportunidad de presentar una nueva combinación: Cherry Lime Rickey Refresher, que fusiona los sabores de la cereza negra y la limonada.

Los clientes que opten por los cubos extragrandes pueden pedirlos llenos de su café helado de su preferencia o de los famosos Refreshers con sabores cítricos y tropicales, como el Mango Piña Refrescante y el de fresa y pitahaya.

Cubo de bebida helada de café helado Dunkin’ Crédito: Dunkin | Cortesía

Cubo de bebida helada Dunkin’ Mango Piña Refrescante Crédito: Dunkin | Cortesía

Cubo de bebida helada refrescante de limonada de fresa y pitahaya de Dunkin’ Crédito: Dunkin | Cortesía

También está disponible la nueva línea de limonadas de sabores, que incluye:

Limonada de frambuesa

Limonada de coco

Limonada de matcha

Refrescante de limonada de fresa y pitahaya

Beneficios para miembros de Dunkin’ Rewards

Dunkin’ continúa incentivando a los usuarios a unirse a Dunkin’ Rewards para disfrutar de ofertas exclusivas y acumular puntos con cada compra. Estas son las promociones vigentes hasta finales de mayo para los miembros del programa de recompensas:

Del 20 al 24 de mayo: Gana el triple de puntos en Refreshers como parte de la promoción mensual “Bebida de la Semana”.

Gana el como parte de la promoción mensual “Bebida de la Semana”. Del 25 al 31 de mayo: Mantén el ritmo con la oferta de racha vespertina y gana 50 puntos base o 100 puntos potenciados cada día que visites un establecimiento después de la 1:00 p. m.

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