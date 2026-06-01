Convocatoria de México para el Mundial 2026: Guillermo Ochoa va por su sexta Copa del Mundo

Con el histórico guardameta Guillermo Ochoa liderando su sexta Copa del Mundo, la Federación Mexicana de Fútbol hizo oficial este domingo la lista de 26 futbolistas seleccionados por Javier Aguirre para encarar el Mundial 2026.

La convocatoria, presentada a través de un video oficial, destaca por la presencia de una docena de elementos con experiencia en Catar 2022 y la polémica inclusión de cinco figuras que se recuperan de diversas lesiones.

Bajas sensibles

La lista generó un profundo debate debido a que el cuerpo técnico decidió arriesgar y confiar en cinco piezas clave que actualmente se encuentran saliendo de procesos de recuperación física y no gozan de su mejor ritmo competitivo: los volantes Édson Álvarez y Luis Chávez, junto a los atacantes Santiago Giménez, César Huerta y Alexis Vega.

En contraparte, el “Tri” sufrió ausencias de peso debido a lesiones graves de última hora que marginaron a tres futbolistas perfilados para el once estelar: el portero Luis Ángel Malagón, el lateral Rodrigo Huescas y el mediocampista Marcel Ruiz.

El combinado azteca contará en sus filas con dos jugadores naturalizados: el extremo colombiano Julián Quiñones (Al-Qadsiah), quien llega precedido de un campeonato de goleo en la liga de Arabia Saudita, y el mediocampista español Álvaro Fidalgo (Real Betis). También resalta la inclusión de jóvenes promesas como el juvenil Gilberto Mora (Tijuana) y el mediocentro Obed Vargas (Atlético de Madrid).

La escuadra mexicana sostendrá su último ensayo general el próximo 4 de junio frente a Serbia en Toluca, compromiso donde el estratega definirá su alineación titular de cara al gran debut mundialista frente a Sudáfrica el 11 de junio, para posteriormente medirse ante Corea el 18 de junio y cerrar la fase de grupos contra la República Checa el 24 de junio.

No solo somos 26? Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico ?? pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Nómina Oficial de México para el Mundial 2026

Porteros: Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos) y Guillermo Ochoa (AEL Limassol-CYP).

Defensas: Jesús Gallardo (Toluca), César Montes (Lokomotiv-RUS), Johan Vásquez (Genoa-ITA), Jorge Sánchez (PAOK Salónica-GRE), Israel Reyes (América) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar-NED).

Mediocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Édson Álvarez (West Ham-ENG), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atlético de Madrid-ESP), Luis Chávez (Dinamo Moscú-RUS), Orbelín Pineda (AEK Atenas-GRE), Álvaro Fidalgo (Betis-ESP), Brian Gutiérrez (Guadalajara) y Gilberto Mora (Tijuana).

Delanteros: Raúl Jiménez (Fulham-ENG), Santiago Giménez (AC Milan-ITA), Julián Quiñones (Al-Qadsiah-KSA), Alexis Vega (Toluca), César Huerta (Anderlecht-BEL), Roberto Alvarado (Guadalajara), Guillermo Martínez (Pumas UNAM) y Armando González (Guadalajara).

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