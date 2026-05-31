Un motorista de 24 años fallece en París durante las celebraciones del PSG por la Champions League

Los festejos en Francia por la histórica conquista de la segunda UEFA Champions League del Paris Saint-Germain (PSG) frente al Arsenal provocaron graves incidentes que dejaron el saldo de una persona fallecida y dos heridos en estado crítico.

La Fiscalía de París confirmó la muerte de un joven de 24 años que estrelló su motocicleta de frente contra unos bloques de hormigón en un ramal de salida de la autopista de circunvalación, cerca de la Porte Maillot.

En el distrito XVI (oeste de París), un adolescente de 17 años se debate entre la vida y la muerte tras ser acuchillado en una riña. Según el reporte judicial, la víctima fue encontrada aturdida, con dos heridas en el ojo y un abundante sangrado bucal, mientras que los agresores lograron darse a la fuga

En el distrito X, un conductor perdió el control de su automóvil y se estrelló contra una terraza. El incidente dejó a un peatón hospitalizado con pronóstico grave y a otra persona con heridas de menor consideración.

Balance de seguridad y disturbios generalizados

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, compareció ante los medios para ofrecer el balance oficial de la jornada, el cual arroja un total de 57 policías heridos y 219 civiles afectados, de los cuales ocho presentan lesiones de carácter grave.

Nuñez lamentó la presencia de grupos organizados que utilizaron el fútbol como mero pretexto para generar caos, tanto en la capital como en otras regiones:”Lo que se constata es que vienen individuos que no son aficionados del París Saint-Germain. Los hemos visto claramente en París, pero también fue en provincias. Llevan camisetas del París Saint-Germain, pero ni siquiera miran el partido”.

Fuera de la demarcación parisina, los focos de violencia también se extendieron a las provincias, donde el Ministerio del Interior destacó de manera particular el ataque vandálico perpetrado contra una mediateca en la ciudad de Orleans.

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