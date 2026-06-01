Fallece Rick Adelman, miembro del Salón de la Fama y uno de los DT más ganadores de la NBA

Rick Adelman, entrenador miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, falleció a los 79 años, informó la Asociación Nacional de Entrenadores de Baloncesto.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of former NBA player, head coach and Naismith Basketball Hall of Famer Rick Adelman:



"Rick Adelman was one of the most respected and accomplished coaches in the history of the NBA. Following? pic.twitter.com/O8ciXfIg7R — NBA (@NBA) June 2, 2026

A lo largo de su carrera en los banquillos tuvo un balance de 1.042 victorias y 749 derrotas durante 23 temporadas. Ocupa el décimo puesto en la lista histórica de triunfos en la Liga y es uno de los 11 entrenadores que han superado la marca de los 1000.

Adelman jugó siete años en la NBA antes de pasarse a los banquillos. Comenzó su carrera con los San Diego Rockets, pasó por los Portland Trail Blazers, los Chicago Bulls, los New Orleans Jazz y se retiró en 1975 vistiendo la camiseta de los Kansas City-Omaha Kings. Durante su trayectoria en las pistas tuvo medias de 7,7 puntos y 3,5 asistencias.

Dos finales en Portland y una gran etapa en Sacramento

Adelman llevó a los Blazers a dos finales de la NBA. La primera, en 1990, perdieron contra los Pistons. Dos años después sucumbirían ante los Bulls de Michael Jordan. En 1995, el técnico firmó con los Warriors y después se vinculó a los Kings, donde vivió la etapa más longeva de su carrera.

Fueron ocho años en los que llevó al equipo a los playoffs en cada una de ellas, aunque se toparon con los Lakers de Shaquille O’Neal y Kobe Bryant. La franquicia sólo ha vuelto a las series por el título una sola vez desde que Adelman se marchó hace 20 años.

“Los Sacramento Kings lamentan profundamente el fallecimiento del exentrenador Rick Adelman, que representó lo mejor del baloncesto de Sacramento y será recordado por la forma en que inspiró a quienes lo rodeaban: con humildad, integridad, amabilidad y una fe inquebrantable en el poder del trabajo en equipo”, puede leerse en el pésame publicado por los Kings en las redes sociales.

The Sacramento Kings organization is deeply saddened by the passing of Rick Adelman, a beloved coach whose leadership, character, and vision helped define an era of Kings basketball that inspired our city and captivated fans around the world. ??

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During his eight seasons in? pic.twitter.com/nX0848kCW9 — Sacramento Kings (@SacramentoKings) June 1, 2026

Adelman terminó pasando siete temporadas más como entrenador en la NBA dirigiendo a los Rockets y a los Timberwolves. En Minnesota, en 2011, coincidió con Ricky Rubio, que por entonces debutaba en la NBA. El técnico se retiró tres años más tarde y en 2021 fue incluido en el Hall of Fame.

Ahora, su hijo David, de 45 años, sigue sus pasos en los banquillos de la NBA y es el actual entrenador de los Nuggets.

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