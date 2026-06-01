Francia eleva a 890 los detenidos tras el caos por la Champions League del PSG

El balance de los disturbios ocurridos durante las celebraciones por la segunda UEFA Champions League obtenida por el Paris Saint-Germain (PSG) ante el Arsenal continúa agravándose. Este lunes, el ministro del Interior, Laurent Núñez, actualizó las cifras oficiales y confirmó que la jornada del sábado se ha saldado con 890 personas detenidas en todo el país.

En una entrevista concedida a la emisora France Info, Núñez justificó el elevado número de arrestos como el resultado de una estrategia de intervención inmediata y de “extrema firmeza” diseñada previamente por las autoridades:

“Sabíamos que estas celebraciones iban a dar lugar a desmanes, disturbios, pillajes, ataques contra las fuerzas del orden. Por eso teníamos un gran dispositivo y había consignas de extrema firmeza en las intervenciones. Es lo que se ha hecho sistemáticamente”.

El titular de Interior elogió el desempeño de los cuerpos de seguridad e hizo hincapié en que los agentes fueron blanco de “agresiones sistemáticas, lanzamiento de proyectiles y tiros de morteros” pirotécnicos. El balance definitivo de las fuerzas del orden arroja que 178 agentes resultaron afectados durante los altercados.

Por su parte, la Fiscalía de París detalló que, hasta la medianoche del domingo, se había asumido formalmente el caso de 260 personas bajo arresto en su jurisdicción. Cerca de la mitad de los expedientes corresponden a cargos por agresiones directas contra las fuerzas del orden, mientras que el resto se vincula a delitos de alteración del orden público, robos y destrucción de bienes materiales.

La portavoz del Gobierno de Emmanuel Macron, Maud Bregeon, calificó los hechos de “inaceptables e incomprensibles”. Bregeon subrayó que la escala de la violencia desatada no estuvo ligada a una falta de efectivos, recordando que el Estado ejecutó un despliegue “colosal” de 22.000 policías y gendarmes en toda Francia, de los cuales 8.000 se concentraron exclusivamente en París y su área metropolitana.

“La cuestión que se plantea ahora es el origen de esta violencia, no es una cuestión del número de las fuerzas del orden. Tenemos un problema de violencia endémica en Francia, una violencia que se repite. Tenemos un problema de educación, un problema cultural”.

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