¿Cuánto dinero se lleva el PSG tras proclamarse bicampeón de la Champions League?

El Paris Saint-Germain ya puede presumir de ser junto al Real Madrid el único equipo en revalidar su título de campeón en la Champions League.

El conjunto entrenado por Luis Enrique escribió una de las páginas más importantes de su historia al imponerse al Arsenal en la gran final disputada en Budapest, un duelo muy equilibrado que terminó resolviéndose en la tanda de penaltis

Además del prestigio deportivo que supone levantar por segunda vez la máxima competición continental, el club parisino también se lleva una importante recompensa económica.

La histórica conquista europea permitirá al PSG cerrar la edición 2025/26 con unos ingresos cercanos a los 103,8 millones de euros únicamente por su participación en la Champions League.

Una cifra construida a través de los premios por cada ronda superada, los resultados obtenidos durante la fase liga y las cantidades fijas que la UEFA concede a todos los clubes clasificados.

Dinero que ingresa por ronda

En las rondas decisivas fue donde llegaron las mayores ganancias económicas. El conjunto parisino acumuló 56,5 millones de euros gracias a su rendimiento en las eliminatorias.

La clasificación frente al Chelsea en octavos reportó 12,5 millones; la victoria ante el Liverpool en cuartos añadió otros 15 millones; el pase a la final tras derrotar al Bayern de Múnich supuso 18,5 millones más; y el triunfo definitivo frente al Arsenal aportó 6,5 millones adicionales. A ello se suman otros 4 millones por obtener el billete para la próxima Supercopa de Europa.

El rendimiento durante la fase liga también tuvo un impacto significativo en las cuentas del club francés. Las cuatro victorias logradas permitieron ingresar 8,4 millones de euros, mientras que los dos empates obtenidos generaron otros 1,4 millones.

A estas cantidades hay que añadir los 12 millones recibidos por alcanzar los octavos de final a través del playoff y cerca de 7,8 millones derivados del sistema de reparto vinculado a la clasificación final.

Por si fuera poco, la UEFA también premia la mera presencia en la competición. Solo por participar en la Champions League, el PSG percibió aproximadamente 18,6 millones de euros.

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