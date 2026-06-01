Futbolista es arrollado por vehículo médico durante atención a un lesionado durante partido en Ecuador

Un futbolista de la Serie B de Ecuador fue arrollado por el vehículo médico mientras se atendía a un jugador lesionado en el partido entre Liga de Portoviejo y El Nacional.

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El episodio, ocurrido el pasado domingo, se originó durante el encuentro en el minuto 72, cuando el carrito de asistencia ingresó para retirar a un futbolista lastimado.

Al dirigirse hacia la zona de las bancas, el conductor no vio que Edison Caicedo, dorsal 13, se cruzaba en su trayectoria. El jugador tampoco percibió la cercanía del vehículo.

El impacto fue directo sobre la pierna derecha de Caicedo, quien cayó de inmediato al césped con gestos de dolor. Un rival se acercó para auxiliarlo, mientras varios integrantes de Liga de Portoviejo reclamaban al chofer por la maniobra.

???? El carrito de asistencia médica ATROPELLÓ a un jugador de la Liga de Portoviejo en la Serie B de Ecuador. pic.twitter.com/GnXSmuyvfY — Pablo Giralt (@giraltpablo) May 31, 2026

El conductor, sorprendido por la situación, solo alcanzó a decir: “No lo vi”, en medio de los reclamos del cuerpo técnico. Caicedo recibió atención durante varios minutos antes de reincorporarse al cotejo.

El incidente, descrito por un comentarista como algo que “le dará la vuelta al mundo”, se volvió viral y tendencia en redes sociales.

Una de las postales curiosas que dejó el partido, más allá del incidente central, también está vinculada a Edison Caicedo. El lateral, que durante años fue titular y pieza clave en El Nacional, optó a mediados de 2025 por abandonar el club y sumarse a Liga de Portoviejo, justamente el rival que tuvo enfrente en este accidentado compromiso.

Por su parte, Liga de Portoviejo se llevó los tres puntos gracias al gol de Camilo González a la media hora de juego. Con ese resultado, el conjunto visitante escaló al séptimo lugar con 15 unidades, mientras que El Nacional terminó la jornada en el fondo de la tabla, aún sin sumar puntos.



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