Senado debatirá el polémico fondo de compensación de Justicia impulsado por Trump

El intento de la Administración de Donald Trump de crear un fondo de $1,800 millones de dólares para indemnizar a aliados que, según sostiene el mandatario, fueron perseguidos judicialmente durante el gobierno de Joe Biden enfrentará esta semana una nueva batalla política en el Senado.

Los demócratas anunciaron que obligarán a los republicanos a pronunciarse públicamente sobre la iniciativa, una medida que ya ha provocado divisiones dentro del propio Partido Republicano y que permanece suspendida temporalmente por orden judicial.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, adelantó que su bancada utilizará los mecanismos parlamentarios disponibles para forzar una votación sobre el proyecto.

“El fondo corrupto de casi 2,000 millones de dólares de Trump es su acto más descarado de beneficio personal y uno de los esquemas más corruptos jamás impulsados por un presidente”, afirmó Schumer.

El senador añadió que los demócratas intentarán impedir que el dinero sea distribuido. “Coordinaremos nuestros esfuerzos para eliminar este fondo corrupto antes de que salga un centavo. Y sin importar lo que hagan los republicanos, les obligaremos a votar”, aseguró.

El plan también genera resistencia entre republicanos

La controversia no se limita al enfrentamiento entre ambos partidos.

Algunos legisladores republicanos han expresado reservas sobre el uso de recursos públicos para compensar a personas que ya fueron procesadas o condenadas por los tribunales.

Entre quienes han cuestionado la propuesta figuran Susan Collins y Thom Tillis, que han manifestado preocupación por el carácter partidista que podría tener el programa.

Funcionarios de la Administración han señalado que entre los potenciales beneficiarios podrían encontrarse algunos de los acusados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 que posteriormente fueron indultados por Trump.

Una jueza frenó temporalmente el programa

Mientras el debate político escala en Washington, el futuro inmediato del fondo permanece en manos de los tribunales.

La semana pasada, una jueza federal en Virginia ordenó suspender temporalmente cualquier avance relacionado con la creación y funcionamiento del programa después de que varias organizaciones presentaran demandas contra la medida.

La resolución impide, entre otras acciones, transferir recursos al fondo, evaluar solicitudes de compensación o realizar desembolsos mientras continúa el proceso judicial.

Con información de EFE.

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