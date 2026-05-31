Luis Suárez se pierde el Mundial 2026 tras no ser convocado por Uruguay

El Mundial 2026 no contará con la presencia de uno de los máximos referentes históricos del fútbol sudamericano. El delantero Luis Suárez quedó oficialmente fuera de la cita mundialista luego de que el director técnico de la selección de Uruguay Marcelo Bielsa presentara la lista definitiva de convocados este domingo.

A pesar de que el pasado 1 de abril el actual atacante del Inter Miami había abierto la puerta a un posible regreso a la Celeste declarando que “jamás le diría que no a la selección si me necesita, y más próximo a un Mundial”, el estratega argentino optó por renovar el ataque charrúa, dejando al histórico goleador al margen del torneo que comenzará en junio.

El Pistolero se había despedido formalmente de la selección uruguaya en septiembre de 2024 tras un empate sin goles ante Paraguay en las eliminatorias. En aquel momento, Suárez argumentó que daba un paso al costado para abrirle camino a las nuevas generaciones. Sin embargo, poco después de su salida, el delantero arremetió públicamente contra el manejo de Marcelo Bielsa, acusándolo de tensionar el ambiente de convivencia dentro del complejo celeste.

Aunque el ariete de 39 años se disculpó recientemente por algunas de sus declaraciones, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó la nómina oficial para el Mundial sin su nombre. Para la posición de delantero centro, Bielsa ha decidido apostar por tres futbolistas: Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.

Con esta decisión, la Celeste (que quedó encuadrada en el Grupo H junto a España, Arabia Saudita y Cabo Verde) afrontará el torneo sin su máximo artillero histórico, quien registra 69 anotaciones en 143 compromisos internacionales.

Al no ser citado para la edición de 2026, Luis Suárez se despide de la posibilidad de jugar su quinto Mundial, tras haber defendido a su país en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Hasta la fecha, el delantero compartía el récord de más citas mundialistas disputadas por un uruguayo junto a leyendas de la talla de Edinson Cavani, Diego Godín, Martín Cáceres, Pedro Virgilio Rocha y el guardameta Fernando Muslera. A partir del próximo mes de junio, este récord histórico quedará en solitario en manos de Muslera, quien sí fue incluido por Bielsa en la lista de convocados.

Sigue leyendo:

·Ancelotti garantiza que Neymar estará en el Mundial 2026: “Está trabajando muy bien”

·Argentino Nicolás Tagliafico pide mejores canchas en EE.UU. para el Mundial 2026

·PSG se corona bicampeón de la Champions League en penales