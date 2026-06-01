Ecuador presenta una lista de 26 futbolistas con grandes figuras para el Mundial 2026

Ecuador entregó la nómina de 26 convocados para la Copa del Mundo 2026. Los sudamericanos se enfrentarán a Costa de Marfil, Curazao y Alemania en el Grupo E del torneo, que será su quinta participación.

El entrenador Sebastián Beccacece sostiene la base con la que disputó las Eliminatorias Sudamericanas, para afrontar la cita en Norteamérica. Depuró la nómina de 36 futbolistas que presentó para el amistoso contra Arabia Saudita, de la que descartó a algunos nombres.

Con un video dedicado a los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos y con la presencia de varios de ellos en sus labores en ese país, así presentó la Tri a sus convocados.

Nosotros vamos en serio.



Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.



Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador ?? pic.twitter.com/cYp9QwpqFl — La Tri ?? (@LaTri) June 1, 2026

Muchos líderes futbolísticos

El reciente ganador de la Liga de Campeones Willian Pacho, el finalista del torneo Piero Hincapié y el goleador histórico de la selección, Enner Valencia, encabezan la lista definitiva de 26 jugadores.

Otro de los referentes de la selección dirigida por el argentino Sebastián Beccacece será el centrocampista Moisés Caicedo, que vivió meses de incertidumbre tras su expulsión en la última fecha de las eliminatorias y la suspensión de un partido, pero finalmente obtuvo el permiso de la FIFA para jugar desde el debut mundialista ante Costa de Marfil.

El objetivo de Ecuador será firmar la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo, tras haber alcanzado los octavos de final en Alemania 2006. En sus otras participaciones mundialistas, en Corea y Japón 2002, Brasil 2014 y Catar 2022, quedó eliminado en la fase de grupos.

La principal fortaleza de la Tricolor será la solidez defensiva que le permitió concluir las últimas eliminatorias con la mejor defensa de Sudamérica, al recibir apenas cinco goles en 18 partidos.

Faltan los días como el número del dorsal de nuestro goleador histórico para nuestro debut en el Mundial.



¡Vamos Ecuador!#UnSoloEcuador ?? pic.twitter.com/6dRK02QvpH — La Tri ?? (@LaTri) June 1, 2026

Grandes ausencias

En los porteros, Alexander Domínguez, uno de los arqueros más históricos del fútbol ecuatoriano, fue perdiendo terreno y nunca fue considerado por Sebastián Beccacece en su proceso. El último partido de ‘Dida’ fue en aquella eliminación en la Copa América 2024 ante Argentina.

Tras el polémico episodio en un club nocturno en 2024, el defensor dejó de ser convocado y, también con la evolución de los otros centrales, Robert Arboleda perdió cualquier posibilidad de tener un nuevo Mundial.

Aunque formó parte del proceso de Sebastián Beccacece, Xavier Arreaga bajó su rendimiento y, en 2025, ya dejó de ser citado por el rosarino y ya no tenía un espacio en la actual Tricolor.

Luego de su buena Copa del Mundo en Qatar 2022, Diego Palacios tuvo mucha irregularidad y las lesiones también lo alejaron de la selección nacional.

Después de la Copa América 2024 fue perdiendo terreno y, con la llegada de volantes más jóvenes, Sebastián Beccacece dejó de considerar a Carlos Gruezo en los últimos dos años aproximadamente.

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