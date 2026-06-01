Hacer la señal de ‘amor y paz’ en fotos podría hacer que roben de identidad

Las estafas con ayuda por inteligencia artificial continúan evolucionando y ahora podrían aprovechar algo tan común como una selfie haciendo la señal de ‘amor y paz’. Expertos advierten que ciertas fotografías publicadas en redes sociales podrían exponer datos biométricos sensibles, incluidos detalles de las huellas dactilares, que posteriormente podrían ser utilizados por delincuentes para cometer fraudes o robo de identidad.

La preocupación surge en medio del crecimiento de herramientas de inteligencia artificial capaces de mejorar imágenes, reconstruir detalles poco visibles y obtener información personal a partir de fotografías aparentemente inofensivas.

Cómo podrían obtener huellas dactilares a partir de una selfie

Un reporte citado por el South China Morning Post señala que esta modalidad se está convirtiendo en una nueva preocupación para la privacidad digital.

El experto financiero Li Chang explicó que los delincuentes pueden utilizar sistemas de inteligencia artificial para extraer información de huellas dactilares cuando una persona aparece en una fotografía mostrando los dedos directamente hacia la cámara.

Según Chang, si la imagen fue tomada a una distancia de hasta 1.5 metros, los estafadores podrían obtener suficiente información para reconstruir una huella dactilar mediante herramientas de IA.

La situación no mejora demasiado cuando la foto se toma desde más lejos.

El especialista indicó que en imágenes capturadas entre 1.5 y 3 metros, los delincuentes aún podrían obtener aproximadamente la mitad de los detalles visibles de la mano para utilizarlos como datos biométricos.

La inteligencia artificial puede mejorar imágenes borrosas

Chang explicó que las herramientas de edición que utilizan inteligencia artificial permiten transformar imágenes de baja calidad en fotografías mucho más nítidas.

Gracias a estas funciones, los delincuentes podrían tomar huellas que inicialmente aparecen borrosas y mejorar su definición para obtener información biométrica más precisa.

Además, la tecnología puede aumentar la resolución de imágenes donde los detalles de los dedos apenas son visibles, facilitando la extracción de patrones biométricos.

Los expertos advierten que este tipo de información es especialmente sensible porque las huellas dactilares son utilizadas como método de autenticación en numerosos dispositivos y servicios.

Los riesgos van más allá de las redes sociales

Si los delincuentes logran obtener información biométrica suficiente, podrían intentar utilizarla para acceder a distintos sistemas protegidos.

Entre los posibles objetivos mencionados se encuentran:

–Teléfonos inteligentes.

–Aplicaciones bancarias.

–Sistemas de seguridad domésticos inteligentes.

–Plataformas que utilizan autenticación mediante huella digital.

Esto podría derivar en casos de robo de identidad, acceso no autorizado a cuentas y pérdidas económicas para las víctimas.

Qué recomiendan los expertos

Ante esta situación, los especialistas recomiendan evitar publicar selfies de alta resolución en las que los dedos aparezcan claramente orientados hacia la cámara.

También sugieren revisar fotografías antiguas que ya se encuentran en redes sociales y considerar eliminarlas si muestran con claridad las manos y las huellas.

Para quienes decidan seguir compartiendo este tipo de imágenes, una alternativa es aplicar filtros que difuminen, pixelen o suavicen la apariencia de las manos antes de publicarlas.

Una nueva amenaza en la era de la IA

Los expertos señalan que la inteligencia artificial está facilitando nuevas formas de fraude que hace apenas unos años parecían imposibles.

Además de generar videos falsos, clonar voces para simular emergencias familiares o crear correos electrónicos fraudulentos difíciles de detectar, ahora también podría utilizarse para extraer información biométrica de fotografías comunes.

La recomendación principal es actuar con cautela respecto a la información visual que se comparte en internet y evaluar si ciertas imágenes podrían exponer datos personales que, en manos equivocadas, podrían convertirse en una herramienta para cometer delitos.

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