Comcast pagará $117.5 millones por filtración de datos: así puedes reclamar hasta $10,000

Millones de clientes de Xfinity podrían tener derecho a recibir dinero tras una de las filtraciones de datos más grandes que ha enfrentado Comcast en los últimos años. La empresa anunció un acuerdo de $117.5 millones para resolver una demanda colectiva relacionada con el hackeo de 2023, que expuso información sensible de casi 36 millones de personas.

El caso preocupa especialmente por el tipo de datos que estuvieron comprometidos: nombres completos, contraseñas, fechas de nacimiento, preguntas de seguridad y los últimos cuatro dígitos del Seguro Social. Esa información es especialmente sensible para robo de identidad, fraudes financieros o apertura de cuentas falsas.

El plazo para reclamar vence el 14 de agosto de 2026, y quienes no actúen a tiempo perderán su derecho al pago.

Cómo ocurrió el robo de datos a Xfinity

Entre el 16 y el 19 de octubre de 2023, ciberdelincuentes aprovecharon una vulnerabilidad crítica en el software de la empresa Citrix, identificada como CVE-2023-4966 y conocida como “Citrix Bleed”, para infiltrarse en los sistemas internos de Xfinity. Según informó Comcast ante el fiscal general del estado de Maine, la contingencia afectó a 35,879,455 clientes.

La compañía descubrió el acceso no autorizado el 25 de octubre de 2023 durante un ejercicio de ciberseguridad de rutina, pero notificó a los usuarios hasta el 18 de diciembre de 2023. Esa demora en la notificación es uno de los puntos centrales de la demanda: los demandantes alegaron que Comcast no contaba con medidas de ciberseguridad suficientes y tardó demasiado en alertarlos.

¿Quién califica para recibir el pago?

No todos los clientes de Comcast o Xfinity son elegibles para esta indemnización de manera automática. El dinero está reservado para personas que recibieron una notificación oficial de la filtración por parte de la compañía alrededor del 18 de diciembre de 2023.

De acuerdo con el sitio oficial ComcastBreachSettlement.com, para verificar elegibilidad debes localizar un número de identificación (Class Member ID) en el correo de notificación de Comcast. Si no lo tienes, puedes buscarlo en el portal con tu dirección de correo electrónico o datos de cuenta de Xfinity.

¿Cuánto dinero puedes recibir?

Existen tres niveles de compensación, según los documentos del acuerdo:

Hasta $10,000 en pérdidas documentadas: cargos fraudulentos, costos de monitoreo de crédito, congelamiento de crédito, seguro contra robo de identidad y declaraciones de impuestos falsificadas

en pérdidas documentadas: cargos fraudulentos, costos de monitoreo de crédito, congelamiento de crédito, seguro contra robo de identidad y declaraciones de impuestos falsificadas Hasta $150 por tiempo perdido : $30 por hora, máximo cinco horas, con explicación escrita de cómo se empleó ese tiempo en atender las consecuencias de la filtración

: $30 por hora, máximo cinco horas, con explicación escrita de cómo se empleó ese tiempo en atender las consecuencias de la filtración Pago alternativo de aproximadamente $50: para quienes no tienen documentación; la cantidad final varía según el número de reclamaciones válidas presentadas

“El monto estimado de $50 podría incrementarse o reducirse dependiendo de cuántas personas presenten reclamaciones válidas y cuánto dinero quede disponible tras los honorarios legales y los costos administrativos”, señalan los documentos del acuerdo según The Hill.

Los miembros de la clase que no presenten una reclamación perderán el pago en efectivo, pero igual podrán inscribirse en el servicio de protección de identidad CyEx una vez aprobado el acuerdo.

Tres años de protección de identidad incluidos

Además del pago en efectivo, los miembros elegibles recibirán tres años de servicios de protección de identidad a través de CyEx Financial Shield Complete. Estos servicios incluyen:

Monitoreo de crédito en una agencia

Monitoreo de la dark web

Alertas de autenticación en tiempo real

Seguro de $1 millón contra robo de identidad

contra robo de identidad Seguimiento mensual del puntaje crediticio

Para muchas familias hispanas que desconocen estos servicios, este beneficio adicional puede ser tan valioso como el pago en efectivo.

Cómo reclamar tu dinero paso a paso

Visita el portal oficial: ComcastBreachSettlement.com Localiza tu Class Member ID en el correo de notificación de Comcast de diciembre de 2023 Si no tienes ese número, usa la herramienta de búsqueda del portal con tu correo electrónico o datos de cuenta Elige tu opción de compensación y completa el formulario Adjunta documentación si reclamas pérdidas documentadas o tiempo perdido Selecciona tu método de pago: transferencia bancaria, Venmo o cheque por correo

Las reclamaciones también pueden enviarse por correo postal a: Hasson v. Comcast Cable Communications LLC, c/o Kroll Settlement Administration LLC, P.O. Box 5324, New York, NY 10150-5324.

Fechas clave que debes considerar

1 de junio de 2026 — Fecha límite para excluirse del acuerdo u objetar sus términos

— Fecha límite para excluirse del acuerdo u objetar sus términos 7 de julio de 2026 — Audiencia de aprobación final ante el tribunal federal en Pennsylvania

— Audiencia de aprobación final ante el tribunal federal en Pennsylvania 14 de agosto de 2026 — Fecha límite para presentar tu reclamación

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el acuerdo de Comcast por filtración de datos personales

¿Puedo reclamar si nunca recibí el correo de Comcast en diciembre de 2023?

Sí. Ingresa a ComcastBreachSettlement.com y usa la herramienta de búsqueda con tu correo electrónico o datos de cuenta Xfinity. Si el sistema te asigna un Class Member ID, eres elegible.

¿Comcast admite haber cometido un error?

No. Comcast acordó el pago de $117.5 millones sin admitir responsabilidad, pero aceptó cambios en sus políticas de ciberseguridad como parte del acuerdo.

¿Cuánto recibiré si no tengo documentos?

El pago base estimado es de aproximadamente $50, pero puede variar según el volumen de reclamaciones. Los honorarios legales solicitados ascienden hasta un tercio del fondo, unos $39.2 millones, más costos administrativos, que se deducen antes de distribuir los pagos.

¿Debo pagar algo para reclamar?

No. El proceso es completamente gratuito. Desconfía de cualquier servicio que cobre por ayudarte a completar un formulario de reclamación.

¿Qué información exactamente quedó expuesta?

Nombres de usuario, contraseñas cifradas y, para una parte de los clientes: nombres completos, datos de contacto, fechas de nacimiento, preguntas de seguridad y los últimos cuatro dígitos del Seguro Social.

¿Qué pasa si no actúo antes del 14 de agosto?

Perderás permanentemente el derecho a cualquier compensación de este acuerdo. Si tampoco te excluyes antes del 1 de junio, renuncias a tu derecho a demandar a Comcast por separado.

Conclusión

Este acuerdo de Xfinity es una ventana de tiempo acotada, no un pago automático. Los fondos no serán distribuidos hasta después de la aprobación judicial en julio de 2026, y solo beneficiarán a quienes hayan presentado una reclamación válida.

Para la comunidad hispana, que históricamente registra tasas más bajas de participación en demandas colectivas por barreras de idioma o desconocimiento del proceso, este es el tipo de acción donde la inacción tiene un costo real. Si fuiste cliente de Xfinity y recibiste la notificación en diciembre de 2023, actuar antes del 14 de agosto es clave para recibir el beneficio o no recibir nada.

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