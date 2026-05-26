Clientes de Krispy Kreme podrían recibir hasta $3,500 tras demanda por hackeo de datos

Miles de personas podrían recibir dinero después de que Krispy Kreme aceptara un acuerdo millonario relacionado con una filtración de datos ocurrida en 2024. El caso involucra información personal sensible que habría quedado expuesta tras un ataque cibernético.

La cadena de donas acordó un pago de $1.6 millones como parte de una demanda colectiva, aunque la empresa niega haber cometido alguna irregularidad.

De acuerdo con la demanda, hackers habrían obtenido acceso a información privada el 29 de noviembre de 2024.

Entre los datos comprometidos se encontraban nombres, fechas de nacimiento, números de Seguro Social e información financiera de personas afectadas.

Según los documentos del acuerdo, aproximadamente 161,000 empleados y exempleados actuales podrían haber resultado afectados por la brecha de seguridad.

¿Quiénes pueden recibir dinero?

El acuerdo está dirigido a residentes de Estados Unidos que recibieron una notificación informándoles que su información personal pudo haber quedado expuesta durante el incidente.

Las personas elegibles pueden presentar un reclamo y recibir distintas cantidades dependiendo de la documentación que entreguen.

Pagos de hasta $3,500

Quienes no presenten pruebas adicionales podrían obtener un pago en efectivo de $75.

Sin embargo, las personas que demuestren pérdidas relacionadas con fraude o robo de identidad podrían recibir hasta $3,500.

Para ello, deberán entregar evidencia como:

–Recibos.

–Correos electrónicos.

–Registros telefónicos.

–Documentos relacionados con actividades fraudulentas.

El monto final podría variar dependiendo del número total de solicitudes aprobadas.

También ofrecerán monitoreo de crédito gratuito

Además del pago económico, los integrantes del acuerdo podrán acceder a un año gratuito de monitoreo de crédito para detectar posibles actividades sospechosas o intentos de robo de identidad.

El sitio del acuerdo señala que los afectados deberían haber recibido un código de activación junto con la notificación enviada por correo.

Fecha límite para presentar reclamos

Las personas interesadas tienen hasta el 22 de junio de 2026 para enviar su solicitud.

Quienes quieran excluirse del acuerdo o presentar objeciones deberán hacerlo antes del 6 de junio de 2026.

Las reclamaciones pueden hacerse mediante el sitio web del acuerdo o llamando al número 877-239-1879.

Krispy Kreme anunció públicamente la filtración en diciembre de 2024 y posteriormente llegó al acuerdo judicial en marzo de este año.

Aunque aceptó resolver la demanda, la compañía sostiene que no admite responsabilidad ni reconoce haber actuado incorrectamente.

Los pagos no serán distribuidos hasta que un juez otorgue la aprobación final del acuerdo.

Sigue leyendo:

– Lo nuevo de Taco Bell: el taco de carne desmenuzada inspirado en la birria mexicana

– Qué significa el nombre de los M&M’s

– Un viaje espacial dulce: Krispy Kreme presenta la dona Artemis II y más