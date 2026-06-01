La regla del 1% que podría ayudarte a retirate con más de $500,000 ahorrados

Ahorrar grandes cantidades para la jubilación puede parecer una meta inalcanzable para muchas personas, especialmente en un momento en que los estadounidenses están guardando una proporción cada vez menor de sus ingresos.

Sin embargo, el experto en finanzas personales Clark Howard sostiene que un pequeño ajuste periódico podría marcar una enorme diferencia con el paso de los años.

Howard, conocido por décadas de consejos sobre ahorro, deuda y planificación financiera, resume su estrategia en una sencilla práctica: aumentar gradualmente el porcentaje destinado al ahorro cada seis meses.

La filosofía de ahorro de Clark Howard

El especialista explicó en el portal 24/7 Wall St. que su enfoque se basa en cambios pequeños pero constantes.

“Aumento lo que ahorro cada seis meses en un 1%. Ese ha sido un principio fundamental, lo que he promovido durante los 30 años que he estado al aire: hacer las cosas lenta y constantemente y construir hábitos”.

La propuesta llega en un momento en que la tasa de ahorro personal en Estados Unidos cayó a 4% durante el primer trimestre de 2026, frente al 6% registrado dos años antes.

Esto ocurre a pesar de que el ingreso disponible per cápita aumentó hasta $68,617.

En otras palabras, los estadounidenses están ganando más dinero, pero guardando una proporción menor de sus ingresos.

Al mismo tiempo, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se ubicó en 49.8 puntos, un nivel que se acerca a territorios asociados con recesiones económicas.

Cómo funciona la regla del 1%

La idea consiste en incrementar la tasa de ahorro en un punto porcentual cada seis meses.

Según el análisis, este aumento suele ser lo suficientemente pequeño como para absorberse dentro de los incrementos salariales normales.

Por ejemplo, las ganancias promedio por hora en el sector privado llegaron a $37.41 en abril de 2026, frente a $36.12 un año antes.

Al destinar parte de cada aumento salarial al ahorro antes de acostumbrarse a gastar ese dinero, el impacto en el presupuesto cotidiano suele ser menor.

El ejemplo de un trabajador que gana $60,000 al año

Howard utiliza un caso práctico para mostrar el potencial de la estrategia.

Un trabajador con un salario anual de $60,000 que comienza ahorrando el 3% de sus ingresos estaría guardando aproximadamente $1,800 durante el primer año.

Si aumenta su tasa de ahorro en 1% cada seis meses, al cabo de cinco años estaría destinando el 13% de su salario al ahorro, equivalente a $7,800 anuales.

Después de aproximadamente ocho años y medio, alcanzaría una tasa de ahorro del 20%, lo que representaría alrededor de $12,000 al año.

Eso significa que sus aportaciones anuales se habrían multiplicado casi siete veces sin necesidad de realizar incrementos bruscos o difíciles de sostener.

El poder del interés compuesto

La diferencia se vuelve aún más evidente cuando se añade el crecimiento de las inversiones.

De acuerdo con los cálculos citados en el análisis:

–Ahorrar $3,000 al año durante 30 años con un rendimiento promedio del 7% generaría cerca de $283,000.

–Ahorrar $9,000 anuales durante los últimos 25 años del mismo periodo, con el mismo rendimiento del 7%, produciría aproximadamente $569,000.

Es precisamente esta combinación entre aportaciones crecientes y rendimientos compuestos la que permite acercarse a una cartera superior a los $500,000 para la jubilación.

Según el análisis, el método funciona porque evita que el ahorro se perciba como una reducción drástica del ingreso disponible.

Mientras pasar directamente de ahorrar 3% a 15% puede sentirse como un recorte salarial, aumentar 1% cada seis meses suele pasar casi desapercibido.

El factor que puede acelerar aún más los resultados

Howard señala que existe una variable que puede tener un impacto todavía mayor: los planes 401(k) con aportación equivalente del empleador.

En muchos casos, las empresas igualan el 100% de las contribuciones del trabajador hasta un determinado límite, comúnmente el primer 5% del salario.

Bajo ese esquema, una persona que gana $60,000 y aporta el 5% desde el primer día recibiría aproximadamente $3,000 adicionales al año por parte de la empresa.

Por ello, el análisis recomienda no comenzar la estrategia desde cero si existe un programa de aportaciones equivalentes.

La sugerencia es contribuir inmediatamente hasta alcanzar el máximo porcentaje que la empresa iguala y, a partir de ahí, comenzar los incrementos semestrales de 1%.

Tres acciones recomendadas para comenzar

El análisis propone tres pasos prácticos para quienes desean aplicar esta estrategia:

1. Revisar el plan 401(k) y verificar el porcentaje de aportación y la fórmula de aportación equivalente del empleador.

2. Programar un recordatorio semestral para aumentar la contribución en 1%.

3. Calcular la tasa personal de ahorro dividiendo el total ahorrado durante el año, incluyendo aportaciones para el retiro, inversiones y aportaciones equivalentes del empleador, entre el salario bruto anual.

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