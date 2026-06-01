Polémica en Colombia por el uso de la camiseta de la selección de fútbol en campaña electoral

La camiseta de la selección colombiana de fútbol se convirtió en el epicentro del debate político. Este lunes, la emblemática prenda se convirtió en el eje de una ácida controversia de cara al balotaje presidencial del próximo 21 de junio, luego de que el candidato de izquierda Iván Cepeda cuestionara con dureza su utilización proselitista por parte del aspirante de ultraderecha Abelardo de la Espriella.

La polémica estalló en las redes sociales cuando Cepeda, abanderado del Pacto Histórico, utilizó su cuenta en la plataforma X para elevar un reclamo público a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF): “¿Por qué se está usando la camiseta de la Selección Colombia para fines electorales?”.

El candidato izquierdista denunció que De la Espriella y una enorme cantidad de sus simpatizantes adoptaron la indumentaria oficial del equipo nacional como un uniforme de campaña durante la jornada electoral del domingo. Cepeda calificó la estrategia de “oportunista”, argumentando que la Selección Colombia es un patrimonio común y un símbolo nacional con claras restricciones comerciales y políticas,.

La acusación surge tras las imágenes registradas durante la primera vuelta de las elecciones, donde miles de seguidores del abogado derechista acudieron a los centros de votación vestidos con la prenda deportiva.

Este choque se produce en un escenario de máxima polarización, luego de que De la Espriella se consolidara como el candidato más votado en la primera ronda al obtener 10.3 millones de apoyos. Por su parte, Iván Cepeda aseguró su lugar en la definición presidencial del 21 de junio al cosechar 9.6 millones de sufragios.

La respuesta de la Federación Colombiana de Fútbol

La FCF no tardó en emitir un pronunciamiento oficial para desmarcarse de la arena política. La máxima entidad del balompié local aclaró que, debido a su naturaleza jurídica como organización de carácter privado, carece de la potestad legal para prohibir o restringir el uso de una prenda de vestir que se comercializa de forma libre en el mercado.

“Lamentamos profundamente que la camiseta de la Selección Colombia, que simboliza la disciplina, el deporte, el trabajo en equipo y la capacidad de nuestros jugadores y jugadoras, sea malinterpretada o sea objeto de controversias ajenas a la gloria deportiva”.

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