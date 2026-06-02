Caeli es la decimoquinta eliminada de “La Casa de los Famosos 6” y recibe una oportunidad inédita de encarar a sus excompañeros

Con Verónica del Castillo se rompió el patrón y sigue en competencia para la semana 16 de “La Casa de los Famosos 6”. Mientras que Caeli no pudo “sola contra el mundo” y terminó siendo la decimoquinta participante eliminada en las últimas semanas del reality.

Durante las tres semanas anteriores, abandonaron la casa Lorena Herrera, Jeni de la Vega y Sandra Itzel, siendo Verónica del Castillo la única que quedaba con vida de las cuatro habitantes que entraron de últimas en la competencia, algo que generó que muchos pensaran que Del Castillo sería la siguiente, pero lo cierto es que la que tuvo menos apoyo del público fue una de las que tuvo diferencias con varios habitantes, principalmente con el “tridente inseparable”: Josh, Curvy y Celinee Santos.

Caeli recibe una oportunidad inédita tras ser eliminada

En esta etapa del reality son comunes las sorpresas y, a pesar de ser eliminada, Caeli recibió una oportunidad inédita, luego de tener la oportunidad de ver y hablar con sus excompañeros a través de la pantalla, aprovechando para tener un último desahogo.

“Le quiero decir a Stefano, Fabio y Yoridan que son unos caballeros bellos. El mundo sé que lo sabe“, resaltó al team agua. Mientras que a los guerreros de la luz les dejó saber: “A los guerreros, no se preocupen, que me voy a encargar de que a la gente aquí afuera les quede claro los falsos e hipócritas que son“.

Diversidad de opiniones tras la salida de Caeli

Aunque durante varias semanas estuvo haciendo una estrategia sola tras abandonar a los “Guerreros de la luz”, Caeli igualmente compartió mucho tiempo con los que en principio ella “odiaba” por ser miembros del team Tierra y ahora quedaron solamente tres miembros: Stefano, Fabio y Yoridan.

“Aquí ya no sorprende nada, pero independientemente de eso, como en las últimas semanas habían salido las nuevas habitantes, pensé que le tocaba irse a Verónica”, manifestó Stefano.

Por su parte, Horacio y Celinee no ocultaron su felicidad tras la nueva eliminada en la casa. “Estamos muy contentos, jefa, porque (Caeli) quiso irse contra nosotros y contra los guerreros no. Volaron las mariposas”, destacó Horacio y Celinee Santos dio las gracias al público y a Dios porque su compañera Verónica sigue en competencia.

Estos son los participantes que han abandonado “La Casa de los Famosos 6”

Semana 1: Zoé Bayona (eliminación)

Semana 2: Lupita Jones (eliminación)

Semana 3: Sergio Mayer (eliminación)

Semana 4: Vanessa Arias (eliminación)

Semana 5: Kunno (eliminación)

Semana 5: Oriana Marzoli (expulsión)

Semana 6: Jayline Ojeda (eliminación)

Semana 7: Julia Arguelles (eliminación)

Semana 8: Laura Zapata (eliminación)

Semana 9: Laura G (eliminación)

Semana 10: Kenzo (eliminación)

Semana 11: “El Divo de Placetas” (eliminación)

Semana 12: Lorena Herrera (eliminación)

Semana 13: Jeni de la Vega (eliminación)

Semana 14: Sandra Itzel (eliminación) .

Semana 15: Caeli (eliminación).

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