“La Casa de los Famosos 6”: Celinee y Josh se dicen sus verdades. ¿De amigos a enemigos?

Sigue llegando la etapa cumbre de “La Casa de los Famosos 6” y un tridente que lucía “inseparable”, sembró la duda sobre esa idea, al menos entre dos de esos tres miembros, ante una conversación donde se dijeron algunas verdades cara a cara.

Evidentemente, ese tridente se trata de “Celinee Santos, Curvy Zelma y Josh Rodríguez; un equipo que se ha mantenido unido en contra de cualquier habitante de otro equipo, logrando confabular para la salida de varios y ahora, todo parece indicar que podría haber diferencias entre Santos y Josh.

¿Celinee y Josh hablaban en serio?

Mediante un simulacro de posicionamiento, los dos habitantes del cuarto agua se colocaron frente a frente y, entre risas, ambos se dijeron “pedorros”.

“Josh, quiero que te vayas de la casa. Crees que tienes 500 meses. Dices que soy tu madre, dices que hay que llevarte el biberón a la cama, hay que cambiarte el pañal. Eres el rey pedorro del cuarto. A mí me sacaron de un cine injustamente cuando el pedorro número uno eres tú“, le dijo Celinee a Josh.

No obstante, el estadounidense de orígenes latinas se defendió: “Ahora quieres venir de niña buena con tu vestido de gala a hacerte la fina, pero la pedorra aquí eres tú”. Evidentemente, todo el intercambio de palabras fue en tono de bromas, aunque estos dos habitantes tienen un temperamento muy similar y no se descarta que tengan un verdadero pleito en algún momento porque llegará el punto donde deberán cortar lazos amistosos.

¿Quién será el próximo eliminado de “La Casa de los Famosos 6”?

Dentro de tres días se conocerá al nuevo habitante que será eliminado del reality y, aunque no se ha conseguido información de las votaciones, hay rumores de que la que abandonará la competencia en su decimoquinta semana pudiera ser Verónica Del Castillo.

Sin embargo, la dinámica del robo de salvación podría cambiar el panorama, así que habrá que esperar hasta el domingo para tener una idea más clara de lo que pasaría el lunes en la gala de eliminación porque Caeli también está “en la lupa”.

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