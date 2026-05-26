“La Casa de los Famosos 6”: Sandra Itzel es la nueva eliminada

Se acerca la etapa cumbre de la sexta temporada en “La Casa de los Famosos” y siguen restándose los participantes. En la decimocuarta semana repitió una nueva participante de las nuevas habitantes; esta vez le tocó a Sandra Itzel.

Esto quiere decir que es la tercera semana consecutiva en la que salen mujeres pertenecientes a las habitantes que llegaron en la fecha más reciente al reality. La única que queda con vida de este grupo es Verónica del Castillo.

Esto dice Sandra Itzel tras ser eliminada de “La Casa de los Famosos”

“Mi intuición me decía que hoy era el día. Me vengo agradecida con los chicos de tierra, dándoles consejos a Caeli. Estoy muy tranquila y espero que hayan podido conocerme un poco más en sus casas”, comentó, con motivo de despedida hacia sus seguidores.

Asimismo, considera que la eliminada de la reciente semana debió ser Verónica del Castillo por ser también de las nuevas participantes y ser su rival de cuarto.

Tras la salida de otra miembro de “Las aves fénix”, a Caeli le toca retomar nuevamente su sendero de la lucha solitaria contra el “tridente inseparable”: Josh, Curvy y Celinee, que cada vez le agotan más la paciencia, y Sandra asegura que se mantendrá firme su excompañera. “Sé que va a ser más fuerte y se va a quedar con esos consejos (que le di). Ojalá se coma la naranja congelada que dejé en el refrigerador”, concluyó sobre Caeli.

Así va la lista de participantes que abandonaron “La Casa de los Famosos 6”

Semana 1: Zoé Bayona (eliminación)

Semana 2: Lupita Jones (eliminación)

Semana 3: Sergio Mayer (eliminación)

Semana 4: Vanessa Arias (eliminación)

Semana 5: Kunno (eliminación)

Semana 5: Oriana Marzoli (expulsión)

Semana 6: Jayline Ojeda (eliminación)

Semana 7: Julia Arguelles (eliminación)

Semana 8: Laura Zapata (eliminación)

Semana 9: Laura G (eliminación)

Semana 10: Kenzo (eliminación)

Semana 11: “El Divo de Placetas” (eliminación)

Semana 12: Lorena Herrera (eliminación)

Semana 13: Jeni de la Vega (eliminación)

Semana 14: Sandra Itzel (eliminada).

Durante la noche de este martes se disputará el liderato de la decimoquinta semana, algo que puede ser clave para ver cómo va a fluir el resto de la semana, y el team tierra necesita tratar de tomar la delantera, para evitar que sigan cayendo miembros de su equipo.

Por su parte, los de agua buscarán extender su racha positiva y seguir reduciendo a habitantes del cuarto tierra. Se juegan las últimas semanas de “La Casa de los Famosos 6” y todo puede cambiar de un momento a otro.

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