Clint Eastwood pone punto final a su carrera en Hollywood

Noventa y seis años después de su nacimiento y tras construir una de las filmografías más influyentes de Hollywood, Clint Eastwood cerró definitivamente la puerta de los estudios de cine.

La confirmación llegó a través de su hijo, Kyle Eastwood, quien habló sobre la actualidad de su padre durante una entrevista con France Info. Allí reveló una noticia que muchos seguidores intuían, pero que hasta ahora no había sido expresada de manera tan clara.

“Tengo muchos buenos recuerdos de trabajar con él. Ahora está retirado, tiene 95 años”, afirmó Kyle Eastwood al medio francés.

Aunque la declaración tomó por sorpresa a parte del público, la realidad es que el veterano artista llevaba un tiempo considerable lejos de los sets de filmación. Su trabajo más reciente como director y productor fue la película “Juror #2”, estrenada en 2024. Como actor, su última aparición en pantalla ocurrió en 2021 con “Cry Macho”.

Un nombre que atravesó generaciones

La despedida de Eastwood marca el cierre de una de las carreras más extensas y admiradas de Hollywood. Su historia artística comenzó a adquirir dimensión internacional durante la década de 1960 gracias a la célebre Trilogía del Dólar dirigida por Sergio Leone, una serie de producciones que transformó para siempre el “spaghetti western”.

Años más tarde amplió su influencia con el personaje de Harry Callahan en “Dirty Harry”, una de las sagas policiales más emblemáticas del cine estadounidense. Paralelamente fundó Malpaso Productions y dio sus primeros pasos detrás de cámaras con “Play Misty for Me”, una decisión que terminaría siendo tan importante como su carrera frente al lente.

Con el paso de los años, Eastwood dejó de ser únicamente una estrella de acción para convertirse en uno de los realizadores más respetados de la industria.

Los récords que ya no perseguirá

Muchos aficionados imaginaban que el cineasta seguiría trabajando algunos años más y que eventualmente alcanzaría una nueva marca histórica. Sin embargo, el anuncio también pone fin a la posibilidad de verlo convertirse en el director activo más longevo de la historia.

Ese récord continúa perteneciendo al portugués Manoel de Oliveira, quien dirigió su última película a los 103 años. En determinado momento, Eastwood compartió el reconocimiento de director activo de mayor edad con el indio Singeetam Srinivasa Rao, cuando ambos tenían 94 años.

Más allá de las estadísticas, su legado ya estaba asegurado desde hace tiempo. La consagración definitiva llegó con “Unforgiven” en 1992, una obra que le otorgó los premios Óscar a Mejor Película y Mejor Director. Doce años después repetiría la hazaña con “Million Dollar Baby”, confirmando una capacidad poco común para mantenerse vigente en distintas etapas de su vida.

Ahora, con 96 años recién cumplidos, Clint Eastwood se despide de la actividad profesional dejando detrás una filmografía que seguirá ocupando un lugar privilegiado en la memoria del cine.

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