Clint Eastwood envía crítica al cine estadounidense

Las películas del wéstern consiguieron abrirse camino en el cine desde mitad del siglo pasado y uno de sus referentes es Clint Eastwood, quien recientemente lanzó una crítica hacia el estilo de las producciones cinematográficas en Estados Unidos.

Las producciones del oeste se caracterizan por resaltar la vida de los vaqueros y sus diferencias con otros residentes, inclinados a la acción llevada a rivalidades de la época y, muchas veces, sus protagonistas son los denominados en la industria como “antihéroes“.

Clint Eastwood critica el cine estadounidense

Este tipo de rodaje contó con varias figuras que se encargaron de darle el toque especial a este género y uno de ellos es, evidentemente, Clint Eastwood, estadounidense que destacó como actor y director.

A sus 95 años, Eastwood abrió un menudo debate sobre la poca creatividad de algunas producciones en el país estadounidense, asegurando que hay pocos géneros que muestran “originalidad”, siendo justamente uno de ellos el del wéstern.

“Me siento muy cercano al western. Sinceramente, Estados Unidos no es como Europa. Aquí no hay muchas formas de arte originales. La mayoría derivan de formas de arte europeas. Aparte del western, el jazz o el blues, eso es todo lo que es realmente original”, expresó Eastwood, según el portal Fotogramas.

Clint Eastwood fue ganador del Oscar en múltiples ocasiones

El icónico actor empezó a ser reconocido tras su participación en el “Spaghetti Wéstern” y desde entonces se encargó de que su crecimiento en la industria fuera exponencial, alcanzando el éxito no solamente como actor, sino también como director.

Entre sus galardones destacan cuatro Premios Oscar: dos como Mejor película y Mejor dirección con “Unforgiven” y obtuvo los mismos reconocimientos con “Million Dollar Baby”.

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