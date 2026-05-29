Santana y Becky G dedican canción a la inmigración latina en EE.UU.

La colaboración que acaban de lanzar Carlos Santana y Becky G no es otra canción más. “Mi gran amor” se presenta como una pieza que combina relato, sentimiento y crítica socio-cultural.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales a través de Sony Music Latin y desde el primer verso deja ver que apunta a algo profundo que atina a la actualidad, contar historias que muchas veces no llegan a las primeras planas.

Firmado por un equipo creativo sólido, entre ellos Edgar Barrera, Spreadlof, CASTA, Carlos Santana, Daniel Rondón y Becky G, el sencillo se apoya en la fuerza narrativa para retratar experiencias de millones de inmigrantes latinos que viven en Estados Unidos, según las cifras del Pew Research Center.

Aquí, música y realidad se encuentran sin rodeos para hablar de vidas marcadas por el deseo de oportunidades y el peso inevitable de la separación.

Voces que traen historias a la superficie

La canción abre con la frase que sostiene y lleva el hilo de toda la historia: “Un día normal en los Estados Unidos”, una línea que muestra el espejo real de una cotidianidad muchas veces ignorada.

A partir de ahí, Becky G adopta el rol de narradora de una mujer migrante que camina hacia su trabajo antes del amanecer, recordando quién era en su país y enfrentando la dureza del presente con una honestidad que golpea: “Cuatro de la mañana, sale a la calle antes que el sol. En su país era abogado, aquí anda en chinga en la construcción”.

Posteriormente, el coro no se guarda nada y expresa sin miramientos la crudeza de la separación familiar: “Esa mañana era una más, un día normal, no se imaginaba que ya no iba a volver, que en el trabajo iba a caer la migra, mi gran amor se fue por culpa de la migra, a mi gran amor lo han confundido con un bandido, yo no he dormido, se volvió una pesadilla buscar el sueño en los Estados Unidos”.

Más allá de la denuncia, los intérpretes resaltan la fuerza y la resistencia de quienes buscan construir una vida lejos de casa. En una de las líneas más potentes, el tema afirma que “las estrellas de su bandera las cosimos nosotros”, devolviéndole protagonismo a las manos que han trabajado, sufrido y mantenido viva una identidad dentro del tejido cultural estadounidense.

Sonido latente con guitarra como columna vertebral

A nivel musical, la producción de Edgar Barrera y Santana resulta estimulante. La guitarra resonante del legendario músico acompaña y guía la historia, dándole a la narrativa un pulso que mantiene la atención en todo momento.

El tema, de 3 minutos y 38 segundos, flota entre el pop y el rock, con una paleta sonora que incorpora timbales, congas, güiro y maracas. Estos elementos, junto a la banda de Santana, aportan vitalidad, ritmo y un sabor latino que atraviesa toda la pieza.

Dentro de la discografía reciente de Santana, “Mi gran amor” aparece como el tercer sencillo de lo que muchos ya perciben como una nueva era musical. Continúa además una línea de colaboraciones con artistas mexicanos, como Grupo Frontera en “Me Retiro” y Carín León en “Velas”. Todos estos temas, como este, llevan la firma creativa de Edgar Barrera, tanto en composición, como en producción.

Santana y Becky G lograron crear con “Mi gran amor” un canto para quienes han dado tanto y han tenido que seguir adelante sin dejar de recordar de dónde vienen.

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