Paul McCartney está de vuelta y presenta su álbum más personal

Antes de los estadios llenos, de los discos históricos y de la “Beatlemanía”, existía un joven de Liverpool que acumulaba recuerdos, amistades y experiencias que terminarían cambiando la historia de la música. Hacia ese territorio viaja Paul McCartney en “The Boys of Dungeon Lane”, el álbum con el que vuelve a mirar sus orígenes y a algunas de las personas que marcaron su camino.

El músico británico acaba de lanzar su décimo octavo trabajo como solista, una producción que llega después del éxito de “One Hand Clapping” y que reúne relatos personales, canciones de amor y reflexiones sobre los años que moldearon, tanto su vida, como buena parte de la cultura popular contemporánea.

Considerado uno de los trabajos más introspectivos de su extensa carrera, el disco se adentra en la infancia de McCartney en el Liverpool de la posguerra, en la influencia de sus padres y en las primeras aventuras compartidas junto a George Harrison y John Lennon, mucho antes de que el mundo conociera a The Beatles.

“The Boys of Dungeon Lane es la historia antes de LA historia”, afirmó el artista al referirse al proyecto.

Liverpool como punto de partida

El origen conceptual del álbum está estrechamente ligado a “Days We Left Behind”, una canción publicada en marzo que terminó dando forma al espíritu de toda la obra. Dungeon Lane es un lugar que McCartney suele visitar cuando regresa a Liverpool y que para él representa una conexión directa con la etapa previa a la fama.

“Esta canción está llena de recuerdos; pensé en los días que dejé atrás. A menudo me pregunto si sólo estoy escribiendo sobre el pasado, pero luego pienso: ‘¿Cómo se puede escribir sobre otra cosa?’. Son, simplemente, muchos recuerdos de Liverpool”, explicó el músico en un comunicado.

La creación de este material comenzó hace cinco años. Según contó, el impulso surgió gracias al productor Andrew Watt y a una inquietud artística nacida de un acorde que nunca antes había compuesto ni escuchado.

El álbum incluye catorce canciones entre las que figuran “Lost Horizon”, “We Two”, “Como Inside”, “Life Can Be Hard”, “Momma Gets By”, “Never Know” y “Home to Us”.

El reencuentro musical con Ringo Starr

Uno de los momentos más llamativos del disco llega precisamente con “Home to Us”, una colaboración junto a Ringo Starr que evoca algunos rasgos sonoros asociados a The Beatles.

La grabación de “Home to Us” también tuvo sus particularidades. Según informó “Billboard”, Starr visitó el estudio de Andrew Watt cuando la canción ya estaba avanzada y registró una primera pista de batería. Sin embargo, pensó que su aporte había sido demasiado pequeño.

McCartney le envió entonces una maqueta para que añadiera voces, aunque una confusión posterior hizo que Starr grabara únicamente el coro. Finalmente, el músico regresó para sumar nuevas baterías y más líneas vocales.

El resultado terminó completándose con las participaciones de Chrissie Hynde y Sharleen Spiteri, quienes también aportaron sus voces a una de las canciones más especiales del álbum.

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