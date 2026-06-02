Joven condenado por el asalto al Capitolio ahora trabaja en el Pentágono

Elías Irizarry, quien se declaró culpable por su participación en el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021, actualmente ocupa un cargo político en el Pentágono, confirmó el Departamento de Defensa a NBC News.

De acuerdo con el medio, el secretario de prensa interino del Pentágono, Joel Valdez, defendió su incorporación al gobierno federal y afirmó en un comunicado que Irizarry es “un joven profesional cualificado y patriota”.

Añadió que la institución se siente orgullosa de contar con él como nombramiento político, pero no precisó cuál es su función específica dentro del departamento.

El nombramiento lo reportó inicialmente The Washington Post.

Cuando ocurrieron los disturbios en el Capitolio, Irizarry tenía 19 años y era estudiante de la academia militar The Citadel, en Carolina del Sur. Documentos judiciales citados por NBC News señalan que los fiscales federales presentaron pruebas en video que lo mostraban ingresando al edificio a través de una ventana rota mientras portaba un poste metálico.

Las autoridades señalaron que el joven permaneció durante varias horas junto a la multitud que irrumpió en el Congreso. En los expedientes del caso, los fiscales indicaron que observó los enfrentamientos entre manifestantes y agentes de seguridad, y posteriormente subió a una estructura de andamios para acceder a una terraza superior, desde donde habría alentado a otros participantes a avanzar hacia el edificio.

Irizarry se declaró culpable de un cargo menor por ingresar y permanecer en un área restringida. Como resultado, fue condenado a 14 días de prisión.

Antes de recibir sentencia, presentó una carta de cinco páginas a la jueza federal Tanya Chutkan en la que expresó arrepentimiento por sus acciones. En el documento reconoció haber causado “una gran vergüenza” a sí mismo, a su familia y al país.

También calificó el 6 de enero como “sin duda uno de los días más vergonzosos de la historia moderna estadounidense” y aseguró haber aprendido de la experiencia. “A través de todo esto, he llegado a comprender la suerte que tenemos de contar con un gobierno estable”, escribió.

La situación legal de Irizarry cambió en enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump, en su primer día de regreso a la Casa Blanca, otorgó indultos a cientos de personas acusadas o condenadas por los hechos ocurridos durante el asalto al Capitolio, entre ellas el joven.

Sigue leyendo:

• Departamento de Justicia borra publicaciones sobre el asalto al Capitolio y las tilda de “propaganda partidista”

• Trump justifica el reembolso de fondo a implicados del asalto al Capitolio del 6 de enero

• Gobierno de Trump crea fondo de $1,700 millones para compensar a aliados que alegan persecución política

