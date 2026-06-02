Liberan al periodista mexicano Julio Ibáñez tras dos meses detenido en Sudáfrica por volar un dron

Tras dos meses detenido en Sudáfrica, este martes fue liberado el periodista Julio Ibáñez luego de una audiencia ante la justicia. El comunicador quedó en libertad junto con su camarógrafo Daniel García.

La liberación se dio esta mañana luego de que un juez sudafricano analizó las pruebas de la defensa. El dictamen fue de libertad plena.

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Inicialmente, TelevisaUnivision emitió un comunicado en X informando sobre la liberación del periodista y el reportero.

“Luego de más de dos meses, hoy la autoridad judicial en Sudáfrica ha liberado y devuelto sus pasaportes a nuestros compañeros Julio Ibáñez y Daniel García”, informaron.

Posteriormente, destacaron que Ibáñez y García arribarán a México este miércoles por la mañana.

Luego de más de dos meses, hoy la autoridad judicial en Sudáfrica ha liberado y devuelto sus pasaportes a nuestros compañeros Julio Ibáñez y Daniel García. — TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) June 2, 2026

Después del reporte de Televisa Univisión, el “Profe” acudió a su cuenta en X para subir un video en el que explicó el proceso que vivió tras su detención en Sudáfrica.

“Se terminó la pesadilla, adiós Sudáfrica, gracias, familias, amigos y a nuestra casa. Estamos listos, ¡Mundial, ahí te vamos!”, dijo.

Se terminó la pesadilla, adiós Sudáfrica,gracias familias,amigos y a nuestra casa TelevisaUnivisión @TUDNMEX @TUDNUSA @dagarciato y yo estamos listos ¡Mundial, ahí te vamos!https://t.co/ahMjrKgX5L pic.twitter.com/kEhCGNJF4n — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) June 2, 2026

Julio Ibáñez y Daniel García fueron detenidos el pasado 18 de marzo en Johannesburgo, Sudáfrica. Los motivos de su detención fueron por el uso de un dron en una zona restringida.

Julio Ibáñez es uno de los reporteros deportivos más visibles actualmente gracias a sus coberturas del Club América para TUDN.

Inició su carrera en Televisa en 2012 cubriendo deportes en general. Su primera cobertura internacional llegó en 2013, en el Premundial Sub-17, donde entrevistó en exclusiva a Joseph Blatter, entonces presidente de la FIFA.

También condujo espacios deportivos en Foro TV, incluidos noticieros y programas matutinos. Posteriormente, trabajó como reportero de cancha en transmisiones de Liga MX.

En 2019 pasó formalmente a TUDN. Desde entonces ha cubierto Copa Oro, Copa América, Concacaf Champions Cup, Eliminatorias Mundialistas.

También el Mundial Sub-20 Corea 2017 y Polonia 2019, los sorteos del Mundial Qatar 2021 y Mundial Qatar 2022.



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