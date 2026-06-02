Médicos de Nueva York buscan frenar la comida chatarra con advertencias obligatorias

En una acción conjunta para detener el avance de las enfermedades crónicas, un grupo de casi 100 médicos del estado de Nueva York presentó una solicitud formal ante la Legislatura de Albany y la gobernadora Kathy Hochul.

Esto tiene como meta implementar un sistema obligatorio de iconos de advertencia en los menús de todas las cadenas de restaurantes del estado, alertando a los consumidores cuando un plato supere los límites diarios recomendados de sodio y azúcares añadidos.

El paquete normativo incluye dos iniciativas clave: la Ley de Advertencia de Sodio (S428A/A5207A), que actualmente solo espera la firma de la gobernadora para convertirse en ley, y la Ley del Dulce Veredicto (Sweet Truth Act, S427/A5305), orientada a los azúcares añadidos y que aún se debate en los comités parlamentarios.

Problema de salud pública y equidad económica

La necesidad de regular el sector gastronómico responde a una realidad alarmante en las consultas médicas. El gasto anual de los ciudadanos en tratamientos relacionados con la diabetes y la hipertensión supera los $40 millones de dólares. Actualmente, 4,9 millones de adultos en Nueva York (el 31% de la población) están diagnosticados con presión arterial alta.

El panorama técnico que describen los especialistas revela un entorno alimentario complejo:

Consumo desmedido: El límite diario recomendado de sodio es de 2,300 mg. Sin embargo, el estadounidense promedio consume unos 3,393 mg por día.

• El peligro de las cadenas: Un menú combinado estándar en un restaurante de cadena promedia los 2,110 mg de sodio, absorbiendo casi la totalidad de la ingesta permitida para todo el día en una sola comida. Los sándwiches, hamburguesas y tacos de comida rápida representan el 71% del sodio ingerido fuera de casa.

• Proyecciones de vida: Reducir un tercio del consumo diario de sodio (1,200 mg) podría prevenir entre 44,000 y 92,000 muertes anuales en el país por infartos y accidentes cerebrovasculares.

El cuerpo médico enfatiza que no se trata únicamente de un problema de nutrición, sino de un factor de desigualdad social. Las cadenas de comida rápida se concentran de forma desproporcionada en vecindarios de bajos ingresos y comunidades de color (como el Bronx o East Harlem). Como consecuencia, las poblaciones hispanas, afroamericanas y asiáticas registran índices de hipertensión y diabetes pediátrica significativamente más elevados.

Precedente de la ciudad de Nueva York

La propuesta estatal se basa en el éxito del modelo aplicado en la Ciudad de Nueva York, que desde 2015 obliga a las cadenas locales a usar iconos de advertencia por alto contenido de sodio. Los datos demuestran que estas alertas visuales no solo modifican los hábitos de compra de los clientes hacia opciones más saludables, sino que también impulsan a los restaurantes a reformular sus recetas para evitar la imposición del sello negativo.

De aprobarse ambas leyes, Nueva York se consolidaría como el estado pionero en la transparencia alimentaria en el sector de restaurantes, obligando a las empresas a ofrecer información clara y accesible directamente en el punto de venta.

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