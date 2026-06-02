Nueva ley en Illinois protege tu casa aunque debas impuestos: lo que debes saber

Una nueva reforma en Illinois busca evitar que los dueños de casa pierdan sus viviendas por deudas de impuestos a la propiedad. Se trata de una medida aprobada por la Legislatura estatal, la cual aplica cambios significativos en el sistema de cobro de impuestos atrasados.

En esencia, la ley HB 4537 permite que los dueños de inmuebles tengan más oportunidades de conservar sus hogares. Recientemente, fue aprobada por ambas cámaras legislativas y ahora espera la forma del gobernador JB Pritzker para recibir la oficialidad absoluta.

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Qué cambia con la nueva ley y el acceso a planes de pago

El proyecto surge tras una decisión de la Corte Suprema de EE.UU. emitida en 2023. En ese fallo, el tribunal determinó que resulta inconstitucional que los gobiernos locales o inversionistas conserven todo el valor sobrante de una propiedad cuando esta es vendida para cubrir impuestos atrasados.

Hasta ahora, muchos propietarios podían perder una vivienda cuyo valor superaba ampliamente la deuda tributaria. En algunos casos, una casa era vendida por una cantidad muy superior a los impuestos pendientes y el dueño no recibía el excedente.

La nueva legislación pretende corregir esa situación y brindar mayores protecciones a quienes enfrentan dificultades para ponerse al día con sus obligaciones fiscales.

Uno de los cambios más relevantes es la creación de mecanismos que permitirán a ciertos propietarios acceder a planes de pago para regularizar sus impuestos atrasados.

En este sentido, la medida busca ofrecer más tiempo para reunir el dinero necesario antes de que se inicie un proceso que pueda terminar con la pérdida de la propiedad.

Sin embargo, para acceder a esta etapa inicial, los propietarios deberán cumplir determinados requisitos, entre ellos haber solicitado la exención para propietarios de vivienda y encontrarse dentro de ciertos niveles de deuda fiscal establecidos por el programa.

La ley también pone ojo al dinero sobrante de una subasta

En el caso de que una vivienda termine en una subasta pública, porque el propietario no logró ponerse al día con los impuestos, el dinero obtenido se utilizará primero para cubrir la deuda, los intereses acumulados y los costos administrativos.

Sin embargo, cualquier monto restante deberá devolverse al propietario original, un cambio que marca una diferencia importante respecto al sistema anterior.

Finalmente, la ley también contempla la creación de un fondo especial destinado a compensar a propietarios que se encuentren en riesgo de perder el valor acumulado de sus viviendas debido a procesos de venta por impuestos.

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