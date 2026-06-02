Rubio es interrogado en el Senado ante crisis geopolítica en Medio Oriente

El secretario de Estado, Marco Rubio, compareció este martes ante el Senado en lo que ha sido su primera declaración legislativa tras el inicio de las hostilidades con Irán.

Durante la audiencia, la jefatura diplomática abordó la posibilidad de un entendimiento nuclear de corto plazo y respondió a los cuestionamientos de la cámara sobre la estrategia comercial y de seguridad con potencias asiáticas.

"The United States Government is not a charity. We are not here to play social worker. We are here to win."



Secretary of State Marco Rubio testifies before Congress at a Senate Foreign Relations Committee, his first appearance since the Iran war began



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El jefe diplomático manifestó su optimismo sobre la reactivación de los canales diplomáticos con el gobierno iraní, pese al congelamiento temporal de las conversaciones derivado de la ofensiva militar en el Líbano.

“Tenemos la esperanza de que se reabran las vías de diálogo y entremos en un periodo de negociaciones sobre temas muy específicos, con un marco bien delimitado, con la esperanza de alcanzar un resultado aceptable para nosotros y que ellos también puedan asumir”, apuntó.

De acuerdo con el secretario, las autoridades de Teherán accedieron por primera vez a incorporar las regulaciones de su sector atómico en la agenda de discusión. El funcionario atribuyó la lentitud en la recepción de respuestas a divisiones internas en la estructura del poder iraní, cuyos mensajes se transmiten mediante la intermediación de Pakistán.

Postura sobre Taiwán y transferencia tecnológica a China

En el plano de las relaciones con Asia Oriental, el secretario Rubio descartó variaciones en el vínculo con Taiwán tras la última visita presidencial a Pekín, que fue liderada por Trump.

“Lo más importante que hay que entender es que queremos que se preserve el statu quo, tal como existe en este momento. Esa es nuestra política, eso es lo que hemos dicho y eso es lo que seguimos diciendo. Es una relación muy delicada que requiere un equilibrio cuidadoso, pero nuestra política respecto a Taiwán no está cambiando. No cambió durante ese viaje“.

Por el contrario, portavoces parlamentarios instaron a Rubio a detallar las medidas de control de exportaciones frente a presuntas brechas normativas que permitieron el acceso de firmas de seguridad chinas a semiconductores avanzados de inteligencia artificial desarrollados en Estados Unidos.

Discrepancias sobre los costos de la política exterior

La audiencia en el Capitolio incluyó reclamos legislativos por el impacto interno del conflicto en Medio Oriente y el alza del combustible a cuatro dólares y medio por galón.

Las críticas demócratas confrontaron las afirmaciones previas de Donald Trump, en las que el mandatario señaló que las negociaciones de paz con Irán le parecen “muy aburridas” y que “le daba igual si terminaban”. Frente a esto, los congresistas exigieron garantías de seguridad para el despliegue de las fuerzas armadas en el exterior.

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