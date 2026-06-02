Tim Payne apenas jugó 45 minutos en la goleada 0-4 sufrida por Nueva Zelanda ante Haití

Todos los ojos estaban puestos en Tim Payne, la sorpresiva estrella en la previa del Mundial 2026, aunque terminaron posados en una preocupante goleada que sufrió Nueva Zelanda 0-4 ante Haití.

Disappointing night in Fort Lauderdale. pic.twitter.com/dZhpj9R1jO — New Zealand Football ?? (@NZ_Football) June 3, 2026

La campaña colectiva para volver famoso al lateral derecho le dio una inesperada relevancia al encuentro disputado Inter Miami CF Stadium. Payne fue titular y el principal blanco de las cámaras desde el ingreso de los jugadores a la cancha.

El defensor poco pudo hacer en medio de la inferioridad de su equipo ante los haitianos. Apenas jugó 45′ -la primera mitad- y tuvo responsabilidad en el gol que abrió el encuentro.

El primer gol del partido lo marcó Ruben Providence a los 12′, quien recibió a espaldas de un distraído Payne, dejó atrás a Finn Surman y definió por arriba de un arquero que salió rápido a intentar cortarlo.

A los 17′, Payne llegó habilitado tras un pelotazo largo y tocó por encima del arquero Johny Placide, reclamando un penal que no le dieron.

A los 34′, su acción más destacada: el defensor salvó lo que podría haber sido el 0-2. Haití atacó por derecha, la jugó al medio y Payne se resbaló, pero logró estirarse y bloquear el remate de su rival que tenía destino de arco.

En el entretiempo, el entrenador Darren Bazeley hizo seis cambios y el lateral fue reemplazado por Callan Elliot y dio inicio a una preocupante actuación de su equipo, completamente superado.

Famoso hasta en la NASA

Si alguno pensaba que la viralización de Tim Payne estaba por terminar luego de varios días de máxima exposición a nivel mundial, está muy equivocado.

La locura por el jugador neozelandés sigue; esta vez, nada más y nada menos que la NASA se sumó a la campaña al compartir una foto satelital de Nueva Zelanda en sus redes sociales oficiales. “Observando el hogar de Tim Payne desde el espacio”, escribió la agencia espacial estadounidense.

Ahora, la NASA se sumó a la movida y publicó en sus redes sociales en español una foto satelital de Nueva Zelanda, el país que Tim defenderá en la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

La agencia espacial mostró las imágenes del “hogar de Tim Payne” desde el espacio y explicó: “Uno de los instrumentos de nuestro satélite Plancton, Aerosoles, Nubes y Ecosistemas Oceánicos (PACE, por sus siglas en inglés) captó esta imagen de las islas Norte y Sur de Nueva Zelanda, el país natal del jugador de fútbol del momento, Tim Payne”.

En ese sentido, la NASA aclaró qué implica en términos científicos esta lograda foto. “En la imagen, las islas están rodeadas por diversos tipos de nubes, incluyendo cirros helados de gran altitud, cúmulos en células abiertas con una apariencia ‘burbujeante’ y nubes bajas que se han formado a lo largo del relieve de las islas”, afirmaron.

“Los colores verde azulado y marrón que bordean las costas indican la presencia de aguas turbias, agitadas por las mareas y por las descargas de sedimentos de los ríos. Los remolinos de un azul más claro que se observan al este de las islas indican una elevada productividad oceánica asociada con las turbulencias oceánicas”, agregó el organismo.

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