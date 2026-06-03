Cuando padeces una infección vaginal, bien sea por hongos o bacteriana, no solo debes enfocarte en cómo tratarla, sino también en evitar que la condición empeore. Además de seguir el tratamiento médico, expertos en salud advierten que hay algunos alimentos que pueden ser perjudiciales.

Según estudios científicos difundidos en internet, estas comidas podrían favorecer la inflamación, alterar el equilibrio natural de microorganismos en la zona íntima o incluso interferir con la efectividad de algunos tratamientos.

La candidiasis y la vaginosis bacteriana suelen provocar síntomas molestos como picazón, irritación, ardor y flujo anormal.

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Los 3 alimentos que empeoran una infección vaginal

1. Pastas y otros alimentos ricos en carbohidratos refinados

Durante una infección vaginal conviene moderar el consumo de pastas. Según investigaciones, los alimentos ricos en carbohidratos refinados pueden favorecer determinadas infecciones, especialmente las relacionadas con el crecimiento excesivo de hongos.

Esto ocurre porque el organismo transforma rápidamente estos carbohidratos en glucosa. Los niveles elevados de azúcar pueden crear un entorno más favorable para la proliferación de microorganismos como la levadura responsable de la candidiasis.

Los expertos aclaran que no es necesario eliminar por completo las pastas de la alimentación, pero sí evitar los excesos mientras dura el tratamiento. Optar por porciones moderadas y acompañarlas con verduras y proteínas puede ser una alternativa más equilibrada.

2. Comida picante

Aunque no causan directamente una infección vaginal, sí pueden aumentar la irritación en algunas mujeres que ya presentan inflamación o sensibilidad en la zona íntima.

Ingredientes como el chile, los pimientos picantes, las salsas muy condimentadas y algunos aderezos pueden intensificar las molestias durante el tratamiento. En ciertos casos, también pueden contribuir a una sensación de ardor o incomodidad que prolonga la percepción de los síntomas.

3. Café y otras bebidas con cafeína

Cuando existe una infección vaginal, la cafeína puede convertirse en un factor poco favorable, por lo que es preferible evitar el café, aunque te parezca muy difícil por hábito diario.

El café, algunos tipos de té, los refrescos con cafeína y las bebidas energéticas pueden afectar la respuesta del organismo durante el proceso de recuperación. Además, algunas investigaciones sugieren que el exceso de cafeína puede contribuir a la irritación de la vejiga y aumentar ciertas molestias asociadas a infecciones urinarias o vaginales.

Aunque no todas las mujeres experimentan los mismos efectos, los médicos suelen recomendar moderar el consumo de estas bebidas mientras dura el tratamiento.

Además de estos tres alimentos, los especialistas aconsejan evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento, especialmente cuando se utilizan antibióticos para combatir infecciones bacterianas. Algunas bebidas alcohólicas pueden reducir la eficacia de determinados medicamentos.

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