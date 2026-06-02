4 exámenes de laboratorio que no deberías omitir: cuáles son y cuándo hacerlos

Cuando vas a practicarte exámenes de laboratorio, los más habituales son hematología y orina completa, colesterol y glicemia. Sin embargo, expertos en salud señalan que hay otras pruebas que nunca deberías omitir y que aportan información clave sobre tu estado metabólico y cardiovascular.

El doctor Frank Suárez, médico y educador puertorriqueño, especializado en salud metabólica; y fallecido en 2021, destacó cuatro exámenes que considera fundamentales para vigilar la salud y detectar alteraciones que, en muchos casos, pasan desapercibidas durante años.

Estos son: triglicéridos, glucosa en ayunas, vitamina D e insulina en ayunas.

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Los 4 exámenes de laboratorio que nunca debes omitir y cuándo hacerlos

1. Triglicéridos

Son un tipo de grasa presente en la sangre que el cuerpo utiliza como fuente de energía. Sin embargo, cuando sus niveles aumentan demasiado, pueden contribuir al endurecimiento de las arterias y elevar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Según el doctor Frank Suárez, los triglicéridos representan “las grasas que están flotando en tu sangre, lo cual es peligroso, porque es la misma que te tapa las arterias”.

Aunque los valores considerados normales pueden llegar hasta 150 mg/dL, el especialista considera que niveles inferiores (100 mg/dL o menos) ofrecen un mejor panorama para la salud general.

Los expertos suelen recomendar este examen al menos una vez al año en adultos sanos, aunque quienes tienen diabetes, sobrepeso o antecedentes cardiovasculares podrían necesitar controles más frecuentes.

2. Glucosa en ayuno

La prueba de glucosa en ayuno permite conocer la cantidad de azúcar presente en la sangre después de varias horas sin ingerir alimentos. Es una de las principales herramientas para detectar prediabetes y diabetes tipo 2.

El doctor Suárez considera que este análisis es indispensable, aunque advierte que muchas veces no se interpreta correctamente. “La mayoría de los médicos con los que he hablado no saben interpretarlo”, señaló.

La prueba se realiza generalmente por la mañana, después de ayunar entre ocho y doce horas. Según explicó el especialista, “Esa prueba refleja el nivel de glucosa, de azúcar en la sangre sin que usted haya comido ni bebido nada. Debería ser 85 mg/dL o menos”.

En personas sin factores de riesgo suele recomendarse cada año, aunque quienes presentan antecedentes familiares de diabetes podrían requerir controles más cercanos.

3. Vitamina D: un análisis cada vez más solicitado

Durante años, la vitamina D estuvo relacionada principalmente con la salud ósea. Sin embargo, investigaciones recientes también han vinculado sus niveles con el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y metabólico.

Por esa razón, el doctor Frank Suárez considera que esta prueba no debería faltar en los controles de salud. “Usted debe pedirla, porque los médicos no la están pidiendo”, dijo.

Diversos especialistas sugieren medir la vitamina D al menos una vez al año, especialmente en adultos mayores, personas con poca exposición al sol o pacientes con enfermedades crónicas.

4. Insulina en ayuno

La insulina es la hormona encargada de ayudar al organismo a controlar los niveles de glucosa en la sangre. Cuando existe resistencia a la insulina, pueden desarrollarse problemas metabólicos incluso antes de que aparezcan alteraciones en la glucosa.

Por ello, Suárez considera que este análisis merece más atención. “La medicina acostumbra siempre a medir la glucosa, pero se les olvida medir la insulina. Es muy económico y muy importante”, explicó el doctor Frank Suárez.

La prueba se realiza en condiciones similares a la glucosa en ayuno y puede ayudar a identificar señales tempranas de resistencia a la insulina. “El nivel saludable de insulina en ayuno es de 3 a 5”, precisó el experto.

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