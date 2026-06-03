David Beckham tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Pocos deportistas han logrado convertir su nombre en una marca global capaz de trascender las canchas como lo ha hecho David Beckham, quien ahora sumará a su trayectoria uno de los reconocimientos más emblemáticos de la industria del entretenimiento; nada más y nada menos que una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La distinción será entregada el próximo 12 de junio, apenas un día después del inicio del Mundial 2026. La noticia fue confirmada por la organización encargada del famoso boulevard de Los Ángeles, que destacó la influencia del exjugador, tanto dentro, como fuera del deporte.

La ceremonia contará con la participación de dos figuras muy cercanas a Beckham, su esposa Victoria Beckham y el actor Tom Cruise; ambos serán los encargados de pronunciar los discursos en honor del británico.

Legado que va más allá del fútbol

Para los organizadores, el reconocimiento responde a una carrera que dejó huella en múltiples ámbitos. Ana Martínez, productora de la ceremonia, explicó en un comunicado que “la Cámara de Comercio de Hollywood está orgullosa de recibir a David Beckham en el Paseo de la Fama de Hollywood”.

Martínez también destacó la importancia de su influencia en el crecimiento del fútbol en territorio estadounidense: “El rol de Beckham en elevar el perfil del fútbol en Estados Unidos y su duradera influencia en los deportes, el entretenimiento y la cultura global hacen de este homenaje algo especialmente significativo”, afirmó.

Desde la organización del “Hollywood Walk of Fame” resaltaron además que “a lo largo de su vida, Beckham se ha comprometido a apoyar a organizaciones benéficas y proyectos que buscan impulsar un cambio positivo”.

Ese trabajo social ha sido una constante en la vida del exfutbolista. Durante más de dos décadas ha colaborado con UNICEF como embajador de buena voluntad, promoviendo iniciativas enfocadas en la protección de los derechos de niños en situación vulnerable alrededor del mundo.

De capitán de Inglaterra a empresario global

Su actividad fuera de las canchas también ha sido reconocida por diversas instituciones. En 2024 fue nombrado embajador de The King’s Foundation, entidad dedicada a preservar conocimientos y habilidades tradicionales mediante programas educativos.

Un año después, en septiembre de 2025, recibió uno de los mayores honores del Reino Unido al ser nombrado Caballero por el rey Carlos III por sus aportes al deporte y a la caridad.

La carrera futbolística de Sir David Beckham incluye pasos por clubes históricos como el Manchester United, el Real Madrid, el AC Milan y el Paris Saint-Germain. Además, fue capitán de la selección inglesa durante seis años antes de poner fin a su trayectoria profesional en 2013.

Sin embargo, su vínculo con el fútbol no terminó con el retiro. Actualmente es copropietario del Inter Miami CF, equipo que revolucionó la Major League Soccer tras incorporar a Lionel Messi en 2023 y que la temporada pasada conquistó por primera vez el campeonato de la MLS.

Paralelamente, Beckham amplió su presencia en el mundo audiovisual con la creación de la productora de contenidos Studio 99.

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